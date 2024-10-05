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紐約大都會在國聯外卡生死戰，於第9局靠著Pete Alonso的逆轉3分砲戰勝密爾瓦基釀酒人，闖進分區系列賽。而目前大都會在對上費城費城人G1的先發也確定了，讓人意外地將由日本強投千賀滉大主投，而他整季都因右肩傷勢困擾，已經很久沒有投長局數。千賀滉大本季因傷勢反覆幾乎缺席整季。2月份，他因右肩不適關係，開季即被列入傷兵名單，進入5月下旬，千賀滉大被診斷出肱三頭肌發炎，7月26日對陣亞特蘭大勇士隊，他先發5.1局僅被擊出2支安打，失2分，送出9次三振，順利拿下本季首勝。但好景不常，他之後又因左小腿傷勢進入傷兵名單。大都會隊總教練Carlos Mendoza上個月22日時表示，千賀滉大本季已經結束了，但今天他收回了自己過去的聲明。雖然目前還不清楚千賀能在場上投幾局多久，但Mendoza表示自己會謹慎觀察他的狀況，前者說：「千賀滉大預計上場投球面對打者，我們並持續觀察他的狀況，但他已經準備好了。」千賀滉大9月底在3A進行復健賽，主投1局無安打無失分，投出2次三振和1次保送，但之後就因肱三頭肌緊繃未再登板。他之後又在練習中投了25球，但似乎還沒有達到投長局數的狀態。Mendoza拒絕透露千賀滉大可以投幾局，但許多美國、日本媒體都認為千賀滉大可能會擔任先發投個1、2局，而他本人則是巧妙地迴避了這個問題：「如果我被告知投10個球就結束了，那我盡力投這10球；如果我被告知要投200球，也沒問題。」