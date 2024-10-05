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▲今日稍早，徐乃麟突然在IG上曬出一張無奈苦笑的後背照，並配文：「人生苦短請遠離消耗你的人，狗咬人一定是陌生人，人咬人 咬的一定是熟人。」（圖／nailin.hsu IG）

▲楊繡惠先前在臉書上控訴，指出有X哥對她出言辱罵，事後網友認為這名X哥就是徐乃麟。（圖／楊繡惠 臉書）

資深藝人楊繡惠日前在社群平台中哭訴，在錄製綜藝節目《天才衝衝衝》時，遭到老牌主持人徐乃麟出言辱罵「妳很賤」，雖然徐乃麟出面解釋只是節目效果，但楊繡惠仍難以平復，風波也越演越烈，兩人徹底鬧翻。今（5）日早晨，徐乃麟事隔多日再次PO文寫下：「人咬人咬的一定是熟人」疑似影射近日事件，一番「人咬人」言論也再次掀起熱議。「罵賤」風波持續延燒，雖然徐乃麟日前曾登上王雷的直播澄清，強調當時只是「節目效果」，但楊繡惠依然難以釋懷，態度相當冷淡。今日稍早，徐乃麟突然在IG上曬出一張後背照，雖然畫面中他露出笑容，但做出的攤手動作似乎相當無奈，還寫下31字吐露心聲：「人生苦短請遠離消耗你的人，狗咬人一定是陌生人，人咬人 咬的一定是熟人」疑似用狗咬人的比喻，表達自己對於「罵賤」一事的態度與想法。《天才衝衝衝》的另一位主持人曾國城，近日登上製作人王偉忠Podcast節目時也出面緩頰，替兩人說話企圖緩解緊張、低迷的氛圍，表示楊繡惠不是不能開玩笑的人，為人也相當和善，看到哭成淚人兒的她，曾國城也十分不捨，出言安慰這是場誤會，希望楊繡惠不要太在意。同時，曾國城也替搭擋多年的徐乃麟說話，雖然客觀的表示對方有可能有把「賤」字脫口而出，但也保證徐乃麟只是為了製造節目爆點，否則絕對不會刻意貶低、罵人。雙方態度強硬，徐乃麟表示自己並沒有錯，並已經與楊繡惠結下心結了，未來不願和對方同台，而得知此事的楊繡惠態度也冷淡回應：「他開心就好」一如既往的開直播與粉絲聊天。雙方粉絲也因此掀起了孰對孰錯的激辯，目前電視台方則透露將在10月中旬播出一刀未剪的節目完整版，將是非交給觀眾批判。