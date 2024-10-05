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▲網友幫傳達徐乃麟說自己是開玩笑的，楊繡惠回應：「他說什麼都是」。（圖／楊繡惠 臉書）

▲徐乃麟發文表示人咬人，咬的一定是熟人。（圖／徐乃麟 IG）

藝人楊繡惠日前開直播控訴在錄製節目《天才衝衝衝》途中，遭到主持人徐乃麟罵「賤」，對此徐乃麟以節目效果為由，主張自己沒有過錯，因此拒絕道歉，雙方關係因此陷入僵局。今（5）日徐乃麟在社群平台發文感嘆道「人咬人，咬的一定是熟人」，有網友在楊繡惠的臉書下留言「活該你被人罵」，楊繡惠顯得相當淡定，對於有人幫傳達徐乃麟說自己是玩笑話，楊繡惠也只是冷回：「他說什麼都是」。楊繡惠今日直播中，有馬來西亞的網友留言跟她說「很多人在罵你」，面對網友批評她「活該被罵」，楊繡惠淡定冷回「沒事，愛罵就去罵，愛看就去看，播出後你們就知道了。」還有人在她的貼文底下留言寫下：「徐乃麟說他是開玩笑的。」楊繡惠則回應：「他說什麼都是」。該集《天才衝衝衝》預計在10月中旬播出。另一方面，徐乃麟日前也在王雷的直播中澄清，主張自己並不是有意要罵她，一切只是為了炒熱氣氛的節目效果，因此拒絕道歉，並坦言兩人之間已經結下心結，他也不願再與楊繡惠同台。今日，徐乃麟又在IG感嘆道：「人生苦短，請遠離消耗你的人，狗咬人，一定是陌生人，人咬人，咬的一定是熟人」並附上他雙手一攤的無奈手勢的模樣，被認為是在抒發對此事的心境。