2024-25球季TPBL熱身賽今(5)日在台中迷你蛋球場洲際迷你蛋，首戰就上演精采的絕殺戲碼，一路落後的雲豹靠著洋將克羅馬發威，加上「金牌寬」林信寬的絕殺三分球，終場92：90逆轉台新戰神。
全場最多落後達16分的雲豹，在決勝節上演逆轉秀，克羅馬開始發飆，單節轟下22分，最後一擊則交給底線埋伏的林信寬，聯手反轉戰局。此節雲豹打出31：15的猛攻。
克羅馬全場狂砍40分，外加8籃板和7助攻，賽後他坦言，「其實大約3天前才到台灣，我還在調整時差，每天都5點自動醒來，很開心今天有好表現。」
林信寬展現狀元郎的身手，單場攻下22分，還兼任控球後衛的角色。林信寬說，「這陣子高錦瑋缺陣，呂濟而又受傷，我才有機會打控球，其實還有很多地方要學習，之前在夏季聯賽，失誤率蠻高的。」
談到本場完成最後一擊絕殺，林信寬說，「其實最後一擊是要交給克羅馬，第四節都靠他追分，不過關鍵時刻他仍願意相信隊友，我才有機會拿到球。」
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克羅馬全場狂砍40分，外加8籃板和7助攻，賽後他坦言，「其實大約3天前才到台灣，我還在調整時差，每天都5點自動醒來，很開心今天有好表現。」
林信寬展現狀元郎的身手，單場攻下22分，還兼任控球後衛的角色。林信寬說，「這陣子高錦瑋缺陣，呂濟而又受傷，我才有機會打控球，其實還有很多地方要學習，之前在夏季聯賽，失誤率蠻高的。」
談到本場完成最後一擊絕殺，林信寬說，「其實最後一擊是要交給克羅馬，第四節都靠他追分，不過關鍵時刻他仍願意相信隊友，我才有機會拿到球。」