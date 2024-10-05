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▲林信寬完成絕殺，克羅馬也興奮擁抱。（圖／TPBL提供）

▲克羅馬單場狂轟40分。（圖／TPBL提供）

2024-25球季TPBL熱身賽今(5)日在台中迷你蛋球場洲際迷你蛋，首戰就上演精采的絕殺戲碼，全場最多落後達16分的雲豹，在決勝節上演逆轉秀，克羅馬開始發飆，單節轟下22分，最後一擊則交給底線埋伏的林信寬，聯手反轉戰局。此節雲豹打出31：15的猛攻。克羅馬全場狂砍40分，外加8籃板和7助攻，賽後他坦言，「其實大約3天前才到台灣，我還在調整時差，每天都5點自動醒來，很開心今天有好表現。」林信寬展現狀元郎的身手，單場攻下22分，還兼任控球後衛的角色。談到本場完成最後一擊絕殺，