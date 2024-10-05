江蕙二姐經歷過罹癌生死關頭，將在今（5）日國慶晚會登上大巨蛋復出開唱，預計獻唱20分鐘，不少人都好奇江蕙會唱哪幾首歌。而在開唱之前，就有網友討論「二姐江蕙的歌好幾首都好經典，但剛剛一查發現神曲〈花若離枝〉原唱不是二姐耶！有人知道嗎？」貼文引起廣大迴響，不少人都直呼：「原版本真的也是一聽就很想哭，這首歌真的寫得太好」。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「等了好久終於等到二姐江蕙要在國慶晚會開唱，雖然不知道會唱什麼歌，但入場前還是先把歌單複習一遍，結果意外發現〈花若離枝〉這首神曲原唱不是二姐，而是蘇芮，有人知道這件事嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛感到震驚「真假？我一直以為這是江蕙的歌」、「不是江蕙的歌嗎？啥時變成蘇芮了」、「我一直都是唱江蕙的版本耶」；也有內行人表示「沒錯哦！〈花若離枝〉原唱是蘇芮，當年還拿到最佳台語女歌手獎喔！」、「蘇芮才是原唱沒錯，二姐是致敬翻唱，蘇芮的版本唱出女人的無奈，一聽就超想哭的。」
〈花若離枝〉原唱真的是蘇芮！歌詞淒美、奪金曲獎2項大獎
網友說得沒錯，〈花若離枝〉這首歌的原唱也許很多人都以為是江蕙唱的，但其實這首歌的原唱是蘇芮，並在1997年收錄在同名專輯《花若離枝》當中，不僅讓蘇芮在1998年第9屆金曲獎摘下「最佳方言女演唱人」獎項，該首歌也獲得金曲獎「最佳作詞人」獎項的肯定。
〈花若離枝〉雖然看表面意思，是以花開花落的意境譬喻人生，但實際上這首歌是在講述一名因為丈夫外遇而失寵的婦女，自比擬成即將枯萎的花朵，歌曲中的「望你知影阮心意」、「願將魂魄交給你」、「寒冬也會變春天」等等，都充滿婦女渴望想要挽回夫婿的心情，歌詞之間情感表露無遺，不管是蘇芮還是江蕙二姐的版本，唱出來都是如此扣人心弦，令人雞皮疙瘩掉滿地。
〈花若離枝〉作詞、作曲人都是超強狠角色！經典作數不完
如果說到〈花若離枝〉原唱是蘇芮令人驚訝，那麼作詞、作曲人當然也要介紹一下，〈花若離枝〉的作詞人就是現在大家常看到出現在戲劇演出的「蔡振南」，別看蔡振南現在都主要在戲劇表現上出色，他同時也是一名台語歌手，出道早期就以專輯《南歌》奪下第8屆金曲獎「最佳方言男歌手」獎項；隔年第9屆金曲獎又立刻以專輯《可愛可恨》蟬聯歌王寶座，同屆也以蘇芮的〈花若離枝〉拿到「最佳作詞人」獎項的肯定。
蔡振南不僅能歌也能演，甚至可以主持節目，電影、戲劇節目大家最有印象的應該就是近幾年的《植劇場-花甲男孩轉大人》、《媽媽不見了》以及《角頭》勇桑也是他所出演，台灣三金包括金鐘獎、金馬獎、金曲獎全都被蔡振南得過一輪，只能說南哥確實是演藝圈實力相當好的前輩。
至於〈花若離枝〉的作曲人，就是曾幫歌壇大咖作曲過的「陳小霞」老師啦！除了自身是歌手之外，同時也是名作曲人，合作過的大咖包括陳奕迅、張信哲、江蕙、林宥嘉、梁文英、王菲等人，根本數不清，雖然可惜〈花若離枝〉無法拿下第9屆金曲獎最佳作曲人獎項，但歌迷早已給陳小霞老師最高的肯定。
2010年，陳小霞老師以郭靜的〈在樹上唱歌〉一曲，拿下第21屆金曲獎最佳作曲人獎，是她創作30年以來第一座金曲獎，讓許多常年聽陳小霞老師作曲的歌迷都相當開心。如果說到陳小霞老師的音樂作品，包括〈魔鬼中的天使〉、〈下一個天亮〉、〈成全〉、〈可不可以不勇敢〉、〈十年〉、〈無言花〉、〈他不愛我〉等膾炙人口的歌曲都是哦！沒想到因為二姐江蕙的復出，意外掀起〈花若離枝〉的熱烈討論，能讓這些優秀的作品、作者經歷有被展示的機會，相信歌迷們也都覺得非常高興！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛感到震驚「真假？我一直以為這是江蕙的歌」、「不是江蕙的歌嗎？啥時變成蘇芮了」、「我一直都是唱江蕙的版本耶」；也有內行人表示「沒錯哦！〈花若離枝〉原唱是蘇芮，當年還拿到最佳台語女歌手獎喔！」、「蘇芮才是原唱沒錯，二姐是致敬翻唱，蘇芮的版本唱出女人的無奈，一聽就超想哭的。」
〈花若離枝〉原唱真的是蘇芮！歌詞淒美、奪金曲獎2項大獎
網友說得沒錯，〈花若離枝〉這首歌的原唱也許很多人都以為是江蕙唱的，但其實這首歌的原唱是蘇芮，並在1997年收錄在同名專輯《花若離枝》當中，不僅讓蘇芮在1998年第9屆金曲獎摘下「最佳方言女演唱人」獎項，該首歌也獲得金曲獎「最佳作詞人」獎項的肯定。
〈花若離枝〉雖然看表面意思，是以花開花落的意境譬喻人生，但實際上這首歌是在講述一名因為丈夫外遇而失寵的婦女，自比擬成即將枯萎的花朵，歌曲中的「望你知影阮心意」、「願將魂魄交給你」、「寒冬也會變春天」等等，都充滿婦女渴望想要挽回夫婿的心情，歌詞之間情感表露無遺，不管是蘇芮還是江蕙二姐的版本，唱出來都是如此扣人心弦，令人雞皮疙瘩掉滿地。
〈花若離枝〉作詞、作曲人都是超強狠角色！經典作數不完
如果說到〈花若離枝〉原唱是蘇芮令人驚訝，那麼作詞、作曲人當然也要介紹一下，〈花若離枝〉的作詞人就是現在大家常看到出現在戲劇演出的「蔡振南」，別看蔡振南現在都主要在戲劇表現上出色，他同時也是一名台語歌手，出道早期就以專輯《南歌》奪下第8屆金曲獎「最佳方言男歌手」獎項；隔年第9屆金曲獎又立刻以專輯《可愛可恨》蟬聯歌王寶座，同屆也以蘇芮的〈花若離枝〉拿到「最佳作詞人」獎項的肯定。
蔡振南不僅能歌也能演，甚至可以主持節目，電影、戲劇節目大家最有印象的應該就是近幾年的《植劇場-花甲男孩轉大人》、《媽媽不見了》以及《角頭》勇桑也是他所出演，台灣三金包括金鐘獎、金馬獎、金曲獎全都被蔡振南得過一輪，只能說南哥確實是演藝圈實力相當好的前輩。
至於〈花若離枝〉的作曲人，就是曾幫歌壇大咖作曲過的「陳小霞」老師啦！除了自身是歌手之外，同時也是名作曲人，合作過的大咖包括陳奕迅、張信哲、江蕙、林宥嘉、梁文英、王菲等人，根本數不清，雖然可惜〈花若離枝〉無法拿下第9屆金曲獎最佳作曲人獎項，但歌迷早已給陳小霞老師最高的肯定。
2010年，陳小霞老師以郭靜的〈在樹上唱歌〉一曲，拿下第21屆金曲獎最佳作曲人獎，是她創作30年以來第一座金曲獎，讓許多常年聽陳小霞老師作曲的歌迷都相當開心。如果說到陳小霞老師的音樂作品，包括〈魔鬼中的天使〉、〈下一個天亮〉、〈成全〉、〈可不可以不勇敢〉、〈十年〉、〈無言花〉、〈他不愛我〉等膾炙人口的歌曲都是哦！沒想到因為二姐江蕙的復出，意外掀起〈花若離枝〉的熱烈討論，能讓這些優秀的作品、作者經歷有被展示的機會，相信歌迷們也都覺得非常高興！