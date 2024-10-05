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▲國慶晚會將於5日在台北大巨蛋登場，天后江蕙確定將演唱20分鐘。（圖／國慶晚會在台北官網）

▲資深藝人蔡振南〈花若離枝〉的作詞人，南哥不只能唱也能演，甚至能主持，是少數奪下三金獎項的那個男人！（圖／記者吳翊緁攝）

▲至於〈花若離枝〉的作曲人，就是曾幫歌壇大咖作曲過的「陳小霞」老師，過去在華語樂壇創造無數經典的神曲，傳唱至今。（圖/陳小霞Composer音樂會）

江蕙二姐經歷過罹癌生死關頭，將在今（5）日國慶晚會登上大巨蛋復出開唱，預計獻唱20分鐘，不少人都好奇江蕙會唱哪幾首歌。而在開唱之前，就有網友討論「二姐江蕙的歌好幾首都好經典，但剛剛一查發現神曲〈花若離枝〉原唱不是二姐耶！有人知道嗎？」貼文引起廣大迴響，不少人都直呼：「原版本真的也是一聽就很想哭，這首歌真的寫得太好」。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「等了好久終於等到二姐江蕙要在國慶晚會開唱，雖然不知道會唱什麼歌，但入場前還是先把歌單複習一遍，貼文曝光後，不少網友紛紛感到震驚、「我一直都是唱江蕙的版本耶」；，並在1997年收錄在同名專輯《花若離枝》當中，，歌詞之間情感表露無遺，不管是蘇芮還是江蕙二姐的版本，唱出來都是如此扣人心弦，令人雞皮疙瘩掉滿地。如果說到〈花若離枝〉原唱是蘇芮令人驚訝，那麼作詞、作曲人當然也要介紹一下，，別看蔡振南現在都主要在戲劇表現上出色，他同時也是一名台語歌手，，電影、戲劇節目大家最有印象的應該就是近幾年的《植劇場-花甲男孩轉大人》、《媽媽不見了》以及《角頭》勇桑也是他所出演，除了自身是歌手之外，同時也是名作曲人，，雖然可惜〈花若離枝〉無法拿下第9屆金曲獎最佳作曲人獎項，但歌迷早已給陳小霞老師最高的肯定。，讓許多常年聽陳小霞老師作曲的歌迷都相當開心。沒想到因為二姐江蕙的復出，意外掀起〈花若離枝〉的熱烈討論，能讓這些優秀的作品、作者經歷有被展示的機會，相信歌迷們也都覺得非常高興！