我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國清邁遭遇洪災。（圖／翻攝自臉書）

▲大象自然公園也被洪水淹沒，大象們只能泡在水中。（圖／翻攝自臉書）

泰國9月因颱風帶來的雨量和季節性暴雨，泰國北方陷入一片汪洋，其中清邁淹水情況最為嚴重，市內主要商業區在9月26日一度被淹沒。而步入10月後洪災並未好轉，今（5）日流經清邁市的平河（Ping River）再打破50年來最高水位紀錄，清邁多地水深及腰，大象自然公園內的2頭大象也被洪水沖走，不幸身亡。根據《曼谷郵報》報導，平河今天測得破紀錄的5.3公尺水位，讓河道周遭地區全成水鄉澤國。洪水侵襲清邁，多地淹水深達一公尺。清邁主要經濟區才剛要從9月26日的大洪水中恢復，就再次受到嚴重打擊。市內主要商業區和夜市被洪水淹沒，許多商店被迫關閉。不斷上漲的洪水促使官員努力把遊客撤離到更安全的地區，然而，有些飯店仍然照常營業，並在設法照顧那些決定留下來的遊客。清邁的「大象自然公園」（Elephant Nature Park）本有棲息著126頭大象，今日上午證實2頭被沖走的大象已經身亡。大象自然公園創始人桑杜安（Saengduean Chailert）表示，園內大象都沒有被拴起來，而是待在圍欄內，但是淹水高度超過圍欄高度，幾乎到達了屋頂，有幾頭大象因此被洪水沖走，另外園內也有許多牛隻下落不明。大象自然公園以收容、救援和協助年老傷殘大象恢復聞名，園內也有收容狗、貓、豬、牛和鳥類等其他動物。洪災發生後許多志工趕去幫忙，包括專業的馴象人協助安撫受驚的大象。