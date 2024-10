我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TOMORROW X TOGETHER(TXT)2024林口演唱會Day1。(圖/記者李政龍攝)

▲TXT摔吉他、飆中文,台上帥翻天。(圖/記者李政龍攝)

▲TXT承諾會盡快再來台灣開唱。(圖/記者李政龍攝)

南韓男團 TOMORROW X TOGETHER(TXT)今(5)日在林口體育館開唱 ,成員然竣(YEONJUN)、秀彬(SOOBIN)、杋圭(BEOMGYU)、太顯(TAEHYUN)、休寧凱(HUENINGKAI)與9000名MOA(粉絲名)同歡,除了帶來團體的經典歌曲,杋圭更獨自表演周興哲的《永不失聯的愛》,還送上逆應援寵粉,誠意滿滿。TXT表演完《Thursday's Child Has Far To Go》後,杋圭為了台灣MOA,特地準備周興哲的《永不失聯的愛》,杋圭說:「今天大家的反應太好,我有點緊張,如果大家知道的話,要一起唱喔!」其他4人然竣、秀彬、太顯、休寧凱就坐在旁邊欣賞,等杋圭唱完後,全員用中文大喊:「好棒好棒好棒!哇!好棒!真棒!哎呀你真棒,棒棒的!」杋圭表演完後緊張的問:「還行嗎?」接著表示:「為了台北演唱會的MOA,其實我想了很久要唱哪一首,最後決定就這首,希望這首包含我心意的歌,能打動MOA的心!」唱完夯曲《Good Boy Gone Bad》後,5帥穿著皮衣皮褲,拿著球棒「模樣瞬間彷彿變成角頭」,然竣瘋狂砸樂器,狠勁十足,杋圭高喊:「準備好了嗎?尖叫聲!」接著就送上《Growing Pain》變身Rockstar,接著一起站上升降台,休寧凱跟秀彬摔吉他,模樣帥翻。休寧凱事後就說:「我今天扮演吉他手,有機會的話,我也想演奏給大家聽。」唱完《Magic Island》,然竣表示:「唱完這首歌後,我想跟大家留下一個約定,就是我不會忘記這約定以及這充滿愛的地方。」太顯說:「這裡也是讓我們體悟到TXT合而為一的舞台!」秀彬表示:「無論何時,我有MOA就別無所求了,MOA!你們無論何時都會跟我們在一起對嗎?」杋圭開心回應:「MOA!約定喔!我們約定好要永遠在一起喔!」此時,全場舉牌應援:「有TXT陪伴,MOA明天也會很幸福!」成員高喊:「太感動了!」5帥就送上逆應援,高舉寫著「只要跟MOA一起的話,我們的每個瞬間都是幸福的」手幅,並承諾明年會再回來開唱,以最後一首歌《Miracle》結束今晚的演唱會。TXT明(6)日下午5點將在同場地迎來第2場演出,後天離台班機不公開。TOMORROW X TOGETHER是「BIGHIT MUSIC」繼2013年推出BTS防彈少年團後,相隔6年推出的5人男團,成員包含然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱等人,而他們的團名過長,大眾都以「TXT」簡稱他們。他們5位成員身高平均181公分,每一位長相俊美,擁有「撕漫男」封號。在2019年發行出道曲《Crown》後,即獲得破億佳績,後續推出的歌曲《9 and Three Quarters(Run Away)》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》等,都會掀起樂壇一陣旋風;今年9月,然竣發行Mixtape《GGUM》,一樣在社群掀起模仿Challenge舞蹈挑戰,他也是團中第一位出個人單曲的成員,舞姿與洗腦旋律都受到熱烈討論。