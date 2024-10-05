南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今（5）日在林口體育館開唱，成員然竣（YEONJUN）、秀彬（SOOBIN）、杋圭（BEOMGYU）、太顯（TAEHYUN）、休寧凱（HUENINGKAI）與9000名MOA（粉絲名）同歡，除了帶來團體的經典歌曲，杋圭更獨自表演周興哲的《永不失聯的愛》，還送上逆應援寵粉，誠意滿滿。
為了台灣MOA 杋圭SOLO周興哲的《永不失聯的愛》
TXT表演完《Thursday's Child Has Far To Go》後，杋圭為了台灣MOA，特地準備周興哲的《永不失聯的愛》，杋圭說：「今天大家的反應太好，我有點緊張，如果大家知道的話，要一起唱喔！」其他4人然竣、秀彬、太顯、休寧凱就坐在旁邊欣賞，等杋圭唱完後，全員用中文大喊：「好棒好棒好棒！哇！好棒！真棒！哎呀你真棒，棒棒的！」
杋圭表演完後緊張的問：「還行嗎？」接著表示：「為了台北演唱會的MOA，其實我想了很久要唱哪一首，最後決定就這首，希望這首包含我心意的歌，能打動MOA的心！」
TXT帥砸樂器變角頭 約定會再來台開唱
唱完夯曲《Good Boy Gone Bad》後，5帥穿著皮衣皮褲，拿著球棒「模樣瞬間彷彿變成角頭」，然竣瘋狂砸樂器，狠勁十足，杋圭高喊：「準備好了嗎？尖叫聲！」接著就送上《Growing Pain》變身Rockstar，接著一起站上升降台，休寧凱跟秀彬摔吉他，模樣帥翻。休寧凱事後就說：「我今天扮演吉他手，有機會的話，我也想演奏給大家聽。」
唱完《Magic Island》，然竣表示：「唱完這首歌後，我想跟大家留下一個約定，就是我不會忘記這約定以及這充滿愛的地方。」太顯說：「這裡也是讓我們體悟到TXT合而為一的舞台！」秀彬表示：「無論何時，我有MOA就別無所求了，MOA！你們無論何時都會跟我們在一起對嗎？」杋圭開心回應：「MOA！約定喔！我們約定好要永遠在一起喔！」
此時，全場舉牌應援：「有TXT陪伴，MOA明天也會很幸福！」成員高喊：「太感動了！」5帥就送上逆應援，高舉寫著「只要跟MOA一起的話，我們的每個瞬間都是幸福的」手幅，並承諾明年會再回來開唱，以最後一首歌《Miracle》結束今晚的演唱會。TXT明（6）日下午5點將在同場地迎來第2場演出，後天離台班機不公開。
TXT介紹 BTS的直系師弟團
TOMORROW X TOGETHER是「BIGHIT MUSIC」繼2013年推出BTS防彈少年團後，相隔6年推出的5人男團，成員包含然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱等人，而他們的團名過長，大眾都以「TXT」簡稱他們。
他們5位成員身高平均181公分，每一位長相俊美，擁有「撕漫男」封號。在2019年發行出道曲《Crown》後，即獲得破億佳績，後續推出的歌曲《9 and Three Quarters（Run Away）》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》等，都會掀起樂壇一陣旋風；今年9月，然竣發行Mixtape《GGUM》，一樣在社群掀起模仿Challenge舞蹈挑戰，他也是團中第一位出個人單曲的成員，舞姿與洗腦旋律都受到熱烈討論。
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TXT表演完《Thursday's Child Has Far To Go》後，杋圭為了台灣MOA，特地準備周興哲的《永不失聯的愛》，杋圭說：「今天大家的反應太好，我有點緊張，如果大家知道的話，要一起唱喔！」其他4人然竣、秀彬、太顯、休寧凱就坐在旁邊欣賞，等杋圭唱完後，全員用中文大喊：「好棒好棒好棒！哇！好棒！真棒！哎呀你真棒，棒棒的！」
杋圭表演完後緊張的問：「還行嗎？」接著表示：「為了台北演唱會的MOA，其實我想了很久要唱哪一首，最後決定就這首，希望這首包含我心意的歌，能打動MOA的心！」
TXT帥砸樂器變角頭 約定會再來台開唱
唱完夯曲《Good Boy Gone Bad》後，5帥穿著皮衣皮褲，拿著球棒「模樣瞬間彷彿變成角頭」，然竣瘋狂砸樂器，狠勁十足，杋圭高喊：「準備好了嗎？尖叫聲！」接著就送上《Growing Pain》變身Rockstar，接著一起站上升降台，休寧凱跟秀彬摔吉他，模樣帥翻。休寧凱事後就說：「我今天扮演吉他手，有機會的話，我也想演奏給大家聽。」
唱完《Magic Island》，然竣表示：「唱完這首歌後，我想跟大家留下一個約定，就是我不會忘記這約定以及這充滿愛的地方。」太顯說：「這裡也是讓我們體悟到TXT合而為一的舞台！」秀彬表示：「無論何時，我有MOA就別無所求了，MOA！你們無論何時都會跟我們在一起對嗎？」杋圭開心回應：「MOA！約定喔！我們約定好要永遠在一起喔！」
此時，全場舉牌應援：「有TXT陪伴，MOA明天也會很幸福！」成員高喊：「太感動了！」5帥就送上逆應援，高舉寫著「只要跟MOA一起的話，我們的每個瞬間都是幸福的」手幅，並承諾明年會再回來開唱，以最後一首歌《Miracle》結束今晚的演唱會。TXT明（6）日下午5點將在同場地迎來第2場演出，後天離台班機不公開。
TXT介紹 BTS的直系師弟團
TOMORROW X TOGETHER是「BIGHIT MUSIC」繼2013年推出BTS防彈少年團後，相隔6年推出的5人男團，成員包含然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱等人，而他們的團名過長，大眾都以「TXT」簡稱他們。
他們5位成員身高平均181公分，每一位長相俊美，擁有「撕漫男」封號。在2019年發行出道曲《Crown》後，即獲得破億佳績，後續推出的歌曲《9 and Three Quarters（Run Away）》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》等，都會掀起樂壇一陣旋風；今年9月，然竣發行Mixtape《GGUM》，一樣在社群掀起模仿Challenge舞蹈挑戰，他也是團中第一位出個人單曲的成員，舞姿與洗腦旋律都受到熱烈討論。