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▲Energy下個月23日將到新加坡辦演唱會，今日提前舉辦簽唱會和粉絲互動。（圖／三立提供）

「最殺唱跳男團」Energy今年復出之後，不只在台灣掀起風潮，在亞洲各國也相當受歡迎。他們今（5）日到新加坡舉辦簽唱會，吸引許多歌迷到場支持，不過活動舉辦到一半，成員Toro疑似因為身體不舒服，突然被送下台離場，讓許多粉絲相當擔心。對此，Energy所屬公司相信音樂回應《NOWnews今日新聞》表示，「Toro在簽唱會時身體不適，先回飯店休息，也已恢復，謝謝大家關心。」Energy即將在11月23日前往新加坡開演唱會，今日他們率先在當地舉辦簽唱會，和粉絲近距離互動。不過有網友在threads上透露，朋友在Energy的簽唱會現場，發現Toro突然身體不舒服，疑似被緊急送醫，不知道到底發生什麼事，擔心表示「Toro請你好好照顧自己好嗎？我們都好擔心你，雖然我沒辦法去，但聽到這個消息都很擔心。」不少粉絲也留言表示，「好擔心他，希望他沒事」、「是不是穿太多中暑了？希望平安」、「不知道是不是水土不服，希望他早日康復」、「好擔心Toro，希望他沒事了」、「剛剛看到直播就很擔心，不知道現在狀況如何」、「好心疼Toro啊，健康第一，一定要好好照顧身體。」對此，相信音樂回應《NOWnews今日新聞》，表示Toro只是在簽票會時單純身體不舒服，所以先回飯店休息，目前已經恢復了，很感謝大家的關心，不過沒有透露身體不適的原因，期待他早日康復，再度回到舞台上發光發熱。