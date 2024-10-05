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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）啟動！熱身賽《2024夢想方城獅Preseason Game》今日（5日）於洲際迷你蛋開戰，新北中信特攻於晚間的第二場賽事出賽，與地主福爾摩沙夢想家交手。兩隊繼去年「夢想聯動交流賽」後再度碰頭，首節互有攻勢，以30：30戰成平手，但第二節特攻單節落後17分，也導致後續追分不易，幾次燃起反攻氣焰也無法延續，終場中信特攻以94：107吞下敗仗。首節賽事，一開始雖被夢想家打出一波15：7的攻勢，但特務新軍「阿堯」施晉堯單節2顆三分球，加上中距離2分命中逆轉戰局，「鼎哥」曾文鼎此節也有三分球演出，加上一次抄截後快攻灌籃得分，幫助球隊擴大領先分差，但節末夢想家急起直追，首節雙方以30：30戰成平手；但第二節賽事，特攻僅靠著曾文鼎及外援戰力的零星分數攻下10分，不敵夢想家三分彈的火力展現，中場以40：57落後給夢想家。雙方易籃後，上半場尚未得分的魏嘉豪，於第三節獨攬9分，帶領特攻一度將戰局追至個位數分差，但夢想家總是能將特攻稍微燃起的反撲氣焰壓回，不過此局單節特攻以29：22，稍微收復失土，將戰局咬在10分差；關鍵決勝節，特攻多點開花，魏嘉豪、李沛澄及捷翼（James Eads）都有三分球貢獻，但最終仍沒能逆轉頹勢，終場中信特攻即以94：107敗給福爾摩沙夢想家。賽後，中信特攻李逸驊總教練表示：「上禮拜就開始針對夢想家的戰術做一些演練，但演練歸演練，強度上自己沒有做好。球隊整體的磨合部分也還沒有到那麼好，包括洋將和本土的部分，甚至本土與本土之間，因為今年包含外籍球員，總共來了8位新隊員，等於球隊有一半都是新的球員，磨合時間會需要長一點。」談到新隊員，不得不提今日拿下特攻最高得分17分的施晉堯，李逸驊總教練表示會給予他蠻多責任：「在林韋翰還沒回來的情況下，控球只有魏嘉豪一位，像在今天上半場魏嘉豪很快三犯的時候，我們用捷翼來當控球，但有時候他對於戰術和自己隊友的了解程度還沒有那麼好，所以到最後一節時讓施晉堯做控球，他今年到我們球隊會承擔蠻重大的責任。」今日特務軍團共6人得分上雙，包含施晉堯17分、3籃板、2助攻、1抄截；捷翼16分、2籃板、5助攻；葛瑞飛（Bryan Griffin）15分、8籃板；魏嘉豪14分、3籃板、5助攻、2抄截；曾文鼎10分、7籃板、2助攻、1抄截；銳尼（Raynere Thornton）10分、4籃板、2助攻、2抄截。經驗豐富的曾文鼎也分享他觀察到的狀況：「像教練說的，來了很多新隊員，不管是外援還是本土，其實拆開來看每個人都很好、很強，但今天整體看下來，組合起來有點卡卡、怪怪的，有點像是沒有電的時鐘，我們應該要打得像時鐘一樣，秒針、分針、時針般精準，今天有點當機，但我覺得這是好事，離開季還有兩個禮拜，可以加緊練習。」