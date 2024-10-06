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2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽最終日，舉行別開生面的表演賽，表演賽前邀來許多團體進行「公益歡唱、登峰造極」活動，包括國際扶輪3521第四分區、台北市青青合唱團、台北市社區褓母發展協會、 華山扶輪社、興富發棒球隊等團體，共約300人，一同演唱「台北的天空」與「明天會更好」等兩首勵志歌曲，現場相當溫馨感人。明星白隊來了位最年輕的國手，現今效力台啤桃園雲豹的高錦瑋，到場為老大哥們送水，幫忙撿球，成了全台灣最會打球的「球隊小弟」。大專男子組，國立體大守住9分領先，最終以66：63險勝臺灣藝大，「微笑射手」林睿軒砍進最高的16分，他在今年的興富發登峰造極青年籃球賽，不僅找回了該有的3分球投籃水準，也找回了笑容。7月前往西班牙觀看U17世界青年女子錦標賽，林睿軒先透過以前曾來台，跟他老爸熟識的西班牙教練的幫助，進行兩週的個人訓練，他也在左前臂內側，刺上了加泰隆尼亞語，「保持微笑」！林睿軒高中生涯並不順遂，在東山高一時就有報到名(HBL)，卻發生脊椎的嚴重傷害，他轉到后綜高中，休養了1年，剛好也度過HBL的轉學限制，高三資格賽單場砍進47分，球隊卻與預賽失之交臂。