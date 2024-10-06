2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽最終日，舉行別開生面的表演賽，由明星運動會成員組成的明星藍隊對上由退休國手組成的明星白隊，明星藍隊雖然年輕力壯，不過明星白隊可是術業有專攻，薑是老的辣，以65：50輕鬆贏球。
表演賽前邀來許多團體進行「公益歡唱、登峰造極」活動，包括國際扶輪3521第四分區、台北市青青合唱團、台北市社區褓母發展協會、 華山扶輪社、興富發棒球隊等團體，共約300人，一同演唱「台北的天空」與「明天會更好」等兩首勵志歌曲，現場相當溫馨感人。
老國手洪濬哲為比賽開球，由明星白隊，此次主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會秘書長李玉龍，與明星藍隊藝人于成炘進行跳球。明星白隊尚韋帆17分最多，邱啟益12分次之，明星藍隊黃宏軒13分最高，彭尊8分。
明星白隊來了位最年輕的國手，現今效力台啤桃園雲豹的高錦瑋，到場為老大哥們送水，幫忙撿球，成了全台灣最會打球的「球隊小弟」。
大專男子組，國立體大守住9分領先，最終以66：63險勝臺灣藝大，「微笑射手」林睿軒砍進最高的16分，他在今年的興富發登峰造極青年籃球賽，不僅找回了該有的3分球投籃水準，也找回了笑容。
7月前往西班牙觀看U17世界青年女子錦標賽，林睿軒先透過以前曾來台，跟他老爸熟識的西班牙教練的幫助，進行兩週的個人訓練，他也在左前臂內側，刺上了加泰隆尼亞語，「保持微笑」！
林睿軒高中生涯並不順遂，在東山高一時就有報到名(HBL)，卻發生脊椎的嚴重傷害，他轉到后綜高中，休養了1年，剛好也度過HBL的轉學限制，高三資格賽單場砍進47分，球隊卻與預賽失之交臂。
跟很多年輕人刺青不同，林睿軒觀念還是有點傳統，覺得不太好，不過他也解釋了原因，「我國中時候其實很愛笑，不過高中的境遇讓我失去了笑容，我希望提醒自己要找回本來就有的笑容！」
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老國手洪濬哲為比賽開球，由明星白隊，此次主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會秘書長李玉龍，與明星藍隊藝人于成炘進行跳球。明星白隊尚韋帆17分最多，邱啟益12分次之，明星藍隊黃宏軒13分最高，彭尊8分。
明星白隊來了位最年輕的國手，現今效力台啤桃園雲豹的高錦瑋，到場為老大哥們送水，幫忙撿球，成了全台灣最會打球的「球隊小弟」。
大專男子組，國立體大守住9分領先，最終以66：63險勝臺灣藝大，「微笑射手」林睿軒砍進最高的16分，他在今年的興富發登峰造極青年籃球賽，不僅找回了該有的3分球投籃水準，也找回了笑容。
7月前往西班牙觀看U17世界青年女子錦標賽，林睿軒先透過以前曾來台，跟他老爸熟識的西班牙教練的幫助，進行兩週的個人訓練，他也在左前臂內側，刺上了加泰隆尼亞語，「保持微笑」！
林睿軒高中生涯並不順遂，在東山高一時就有報到名(HBL)，卻發生脊椎的嚴重傷害，他轉到后綜高中，休養了1年，剛好也度過HBL的轉學限制，高三資格賽單場砍進47分，球隊卻與預賽失之交臂。
跟很多年輕人刺青不同，林睿軒觀念還是有點傳統，覺得不太好，不過他也解釋了原因，「我國中時候其實很愛笑，不過高中的境遇讓我失去了笑容，我希望提醒自己要找回本來就有的笑容！」