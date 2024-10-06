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▲宋芸樺在拍《人生清理員》時，想起過世的外婆，也順便清理了自己人生中的情感問題。（圖／翻攝自《人生清理員》臉書）

宋芸樺近來在《生人清理員》中飾演面臨前男友輕生，難以走出傷痛的女主角「利穎」，她今（6）日突在臉書寫下長文，開頭就說：「我失去了痛哭的能力。」更吐露心情，為什麼人不能好好的活著，一開始引來粉絲擔心，不過後來她在文章末端註記角色名，原來是替角色寫下的心路歷程，不少觀眾都認可她的演技，就連飾演父親的金士傑都說她的演技很真誠。宋芸樺在臉書寫下長文：「那天之後，我失去了痛哭的能力。母親的早逝讓我學會了獨立，而你的離開卻徹底改變我的世界。眼淚用光了，哭聲也變得遙遠，唯一讓我能稍感好過的，是繼續沉浸在那份自責的罪惡感裡，好像我越用力地懲罰自己，就能離失去你的痛苦遠一點。」宋芸樺憤憤不平地說：「生命很珍貴吧？就算別人不在意，難道連自己都可以這麼不珍惜嗎？人為什麼不能好好活著？他們不知道這樣身邊的人會很痛苦嗎？」而當她說出這些話時，也反思自己真的有好好活著嗎？一席話讓粉絲擔心她是否心情不好，不過最後她註記了角色名字「利穎」，原來是用角色寫下的心情日記，宋芸樺對利穎說，「想在我們的對話框裡留下給你的最後一則訊息『你知道嗎？我開始不用刻意努力，也能好好地過著每一天了』。」事實上，宋芸樺先前接受專訪時就曾透露，在演出這個角色時剛好是外婆過世沒多久，角色跟她的心境有些雷同，與其說她來詮釋出利穎，不如說，也藉由利穎的故事療癒了自己。之前記者會上，金士傑就對宋芸樺說，「看不懂妳在演什麼，但眼神卻又很真誠，很打動人。」讓宋芸樺當場感動落淚。