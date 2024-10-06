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▲▼曲艾玲（上下圖右）、聶雲的表現褒多於貶。（圖／曲艾玲臉書）

▲曲艾玲（左）不只一次接下國慶活動，她分享昨晚主持國慶晚會的心情。（圖／曲艾玲臉書）

中華民國113年國慶晚會昨（5）日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，除了市長蔣萬安、總統賴清德致詞、江蕙復出表演等亮點備受熱議，政府大型活動御用主持人聶雲、曲艾玲的表現也引發討論，身經百戰、見過許多大場面的兩人好默契不在話下，普遍獲得好評，不過曲艾玲仍被少數網友批評頻繁使用「晶晶體」，聽起來有些怪異。曲艾玲、聶雲昨晚以中英文雙聲道掌控國慶晚會流程，台風穩健、口條流利、臨場反應佳，博得不少網友喝采，「他們很適合大型官方主持活動，薑是老的辣」、「這兩個人的功力就是完全不用擔心耶」、「艾玲姐好漂亮」、「滿分主持人」、「最有國際觀的主持人，當然就是主持國際級的慶典」、「專業又優秀的主持人」、「主持得很好，最佳國慶晚會主持人！」然而，部分網友點出曲艾玲中英文參雜的用語很奇怪，例如「今天...！我們有很多的celebrities（名人）跟我們一起蒞臨...」，「好躁，國慶晚會的主持人怎麼一直用晶晶體致詞」、「國慶晚會的女主持人聲音好尖銳...主持晚會又不是沒給妳麥克風，有必要一直提高嗓音講話嗎？聽了很躁」、「曲主持人應該主持過非常多場活動了，一直都是這種晶晶體風格嗎？ 主持人如果整段英文整段中文，或一位主持人主講中文，另一位主持人主講英文，會不會better？（反串先註明）」聶雲、曲艾玲12年前曾經一同主持建國100年國慶晚會，今年再度接下重任，曲艾玲在粉專發文：「能夠參與這場結合了台灣各種特色的表演，感受到台灣的多元與熱情，讓人倍感驕傲。」其中提到江蕙登台獻唱，情感滿溢，台上台下無不為之動容，最後，全場在〈明天會更好〉的合唱中再次凝聚在一起，溫馨的氣氛為這場活動劃下完美句點。曲艾玲表示：「台灣之美，不僅在於風景，更在於這份凝聚力與多元文化的交融，期待明天會更好！謝謝好搭檔聶雲，再度合作愉快。」