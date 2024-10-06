TPBL熱身賽第二日，首戰由高雄海神對決新竹攻城獅；海神後衛吳曉謹攻下全場最高20分，布銳克曼穿針引線，挹注14分、8助攻，聯手率隊102：78大勝。
上半場雙方只有2分差距，不過下半場戰況丕變，攻城獅進攻當機，第三節團隊只攻下12分，且7次罰球失手5次；而海神在第三節仍穩定攻下23分，擴大領先達雙位數。
第四節攻城獅由替補輪番上陣，仍找不到進攻節奏，三分球5投0中，單節又只拿下15分，分數落後達20分以上，勝負提前定音。
海神本場比賽勝利功臣吳曉謹表示，「教練賦予我快攻和防守的任務，加上有空檔就勇於出手，今天我骰到6(很順)，各方面都做得不錯。」
布銳克曼上季因傷，導致出賽場次受限，本季回歸後讓團隊攻勢更加順暢。吳曉謹認為，「我們已經和布銳克曼相處3年，彼此都很熟悉，他在場上能控制節奏，減少混亂的場面，對我們幫助很大。」
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第四節攻城獅由替補輪番上陣，仍找不到進攻節奏，三分球5投0中，單節又只拿下15分，分數落後達20分以上，勝負提前定音。
海神本場比賽勝利功臣吳曉謹表示，「教練賦予我快攻和防守的任務，加上有空檔就勇於出手，今天我骰到6(很順)，各方面都做得不錯。」
布銳克曼上季因傷，導致出賽場次受限，本季回歸後讓團隊攻勢更加順暢。吳曉謹認為，「我們已經和布銳克曼相處3年，彼此都很熟悉，他在場上能控制節奏，減少混亂的場面，對我們幫助很大。」