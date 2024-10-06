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今（6）日由臺灣觀察性健康資料研究學會和臺北醫學大學共同主辦的「2024健康數據科學研討會」在臺北醫學大學信義校區盛大舉行，來自全球的專家學者齊聚一堂，針對如何運用真實世界數據（RWD）推動醫療進步展開深入討論。本次研討會主題為「創造多元真實世界數據與證據的價值」，吸引了來自醫療、學術及產業界的專業人士參與，探討如何運用大數據改善醫療服務，並促進健康政策的制定。研討會一開始，五位重量級貴賓發表致詞，包括衛福部疾病管制署署長莊人祥、健保署副署長龐一鳴等。他們強調，RWD的應用正逐漸改變台灣乃至全球的醫療環境，幫助政府和醫療機構做出更精確的臨床與公共衛生決策。此外，國際講者也成為此次研討會的亮點之一。來自新加坡國立大學的Mengling“Mornin”Feng教授以及韓國亞洲大學的Rae Woong Park教授，分享了如何利用全球聯盟平台（OHDSI），在國際間進行醫療數據合作，並藉由大數據分析技術推動藥品研發與臨床應用。這些講者的演講為台灣在大數據應用領域提供了寶貴的國際視角。會議最受關注的環節之一是由臺北醫學大學徐之昇主任主持的座談會。座談會上，來自全球三大製藥企業的代表，包括Pfizer、AZ台灣和Bayer，共同探討如何透過真實世界數據創造價值。他們分享了藥品研發和市場策略中的實戰經驗，並指出台灣具備成為亞洲大數據分析樞紐的潛力。製藥業代表強調，跨國企業非常重視台灣的數據資源，產學合作將幫助台灣在全球市場中獲得更多競爭優勢。此外，學會還在研討會中午舉行了會員大會與第二屆理監事改選，推選臺北醫學大學管理學院健康產業數據加值研究中心徐之昇主任擔任學會新任理事長。徐之昇表示，未來的目標是加強台灣與全球的數據合作，並通過大數據應用提升醫療產業的國際競爭力，為更多患者帶來實際利益。這次研討會的成功舉辦，再次證明了台灣在健康數據科學領域的領導地位，也為未來產學合作的發展奠定了堅實基礎。