我是廣告 請繼續往下閱讀

本季決定再續打一年的球星原本傳出要退休的林書豪，深思熟慮後決定至少再打一季，日前他曾解釋原因，「第一是我膝蓋不用動手術，且已恢復健康。第二是我對職業籃球還有熱情。第三是我在國不是最老的，有很多隊友年紀都比我大。」前3節打完，國王僅3分落後，不過第四節卻陷入得分荒，單節只拿下12分；地主夢想家則轟下全場單節最高的27分，成為勝負的分水嶺。