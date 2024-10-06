本季決定再續打一年的球星林書豪今(6)日在TPBL熱身賽亮相，上陣28分鐘，僅出手3次全部落空，僅靠罰球進帳2分，另外還有9籃板、4助攻和4失誤，國王則在第四節崩盤，終場81：99不敵夢想家。
原本傳出要退休的林書豪，深思熟慮後決定至少再打一季，日前他曾解釋原因，「第一是我膝蓋不用動手術，且已恢復健康。第二是我對職業籃球還有熱情。第三是我在國不是最老的，有很多隊友年紀都比我大。」
首場熱身賽林書豪還在調整，出手慾望並不高，他表示，「還好只是熱身賽，狀態還再調整，還在適應中，即使大部分本土隊友都相同，但我們還是要再磨合，改善上季表現教不好的不分。」林書緯則打了29分鐘，貢獻10分、5助攻。
前3節打完，國王僅3分落後，不過第四節卻陷入得分荒，單節只拿下12分；地主夢想家則轟下全場單節最高的27分，成為勝負的分水嶺。
夢想家拿下熱身賽二連勝，洋將霍爾曼轟下全場最高34分、13籃板，本土陳振傑拿下11分、7籃板。
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首場熱身賽林書豪還在調整，出手慾望並不高，他表示，「還好只是熱身賽，狀態還再調整，還在適應中，即使大部分本土隊友都相同，但我們還是要再磨合，改善上季表現教不好的不分。」林書緯則打了29分鐘，貢獻10分、5助攻。
前3節打完，國王僅3分落後，不過第四節卻陷入得分荒，單節只拿下12分；地主夢想家則轟下全場單節最高的27分，成為勝負的分水嶺。
夢想家拿下熱身賽二連勝，洋將霍爾曼轟下全場最高34分、13籃板，本土陳振傑拿下11分、7籃板。