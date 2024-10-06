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香港政府近年以「改善治安、防治犯罪」為由，逐漸增加監視攝影機的數量，今年二月香港警務處處長蕭澤頤就預告會安裝2千台監視器，且不排除在監視系統加入人臉識別技術，《CNN》對此就稱這種景象未來幾年將會變得更加普遍，但不少專家與批評人士也直言，這反而證明這座城市愈來愈像中國。《CNN》報導指出，香港警方今年計劃新增2000台監視攝影機，今年7月香港保安局局長鄧炳強曾表示，這些攝影機可能會配備「臉部識別」功能，並且正研究其他國家如何運用AI技術來追蹤嫌疑人。倫敦大學亞非學院的中國研究所所長曾銳生對此就稱，這些技術若被濫用，尤其是在當前的政治環境下，極有可能被用作政治鎮壓的工具，令人擔憂。實際上，自2019年反送中運動以來，香港的政治環境已經發生重大變化，愈加嚴厲的國安法也被用於打擊異見者。對此，港警回覆《CNN》詢問時強調，這些攝影機只會監控公共場所，並遵守現有的隱私法規，目前正在研究其他國家如何使用監視攝影機，包括如何使用AI技術，也不確定何時會引進臉部識別功能，同時也稱其他國家、地區也廣泛使用監視攝影機，包括西方民主國家，例如新加坡安裝了9萬台監視攝影機，英國的監視鏡頭數量更超過700萬。美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）非常駐研究員霍夫曼（Samantha Hoffman）就稱，雖然警方聲稱會遵守現有法律，但這些法律已經過時，且對警方設有多種豁免，難以有效保護市民的隱私權，他強調西方和中國的差別在於科技的使用方式，「這是根本不同的，與政府體系及黨國體制如何使用法律來維護自身權力有關」。霍夫曼強調，雖然香港警方表示會遵守現有法律，但現有的這些法律已經過時，且對警方設有許多豁免條款，因此不足以保障市民的隱私權。根據英國技術研究公司Comparitech推估，香港政府機構設置超過5萬4500個監視器，也就是平均每1000人約有7個監視器，同時分析也稱這個數字低於中國部分城市，但在中國臉部辨識已經成為人民日常生活不可避免的一部分，從註冊新電話號碼到搭地鐵等交通運輸都需要。