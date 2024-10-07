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▲高球俞俊安，首度拿下PGA冠軍，台灣史上第三人。（圖／NOWnews資料照）

俞俊安贏了！美國桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship），台灣旅美高球好手俞俊安，今（7)日奪下生涯重要勝利，他四輪打完和美國好手Beau Hossler同樣繳出265（-23）桿的成績，不過在延長賽第一洞，俞俊安就在第18洞抓下致勝博蒂，成為奪下PGA冠軍的台灣史上第3人。26歲的俞俊安去年獲得PGA資格，一度因為傷勢影響，並且動刀修復撕裂的左膝蓋半月板，休養4個月才復出，但是他「打斷手骨顛倒勇」，今年開季前3站就有兩站打進前10名，美國運通高球賽（American Express）更有並列第3的成績。此外，俞俊安也代表我國參加巴黎奧運，第一次奧運初體驗，也讓他更有信心。這次賽事，俞俊安今天前9洞抓下3博蒂、吞1柏忌，而主要對手、前一輪打完位居第2的Beau Hossler，前9洞抓下4鳥，一度衝上領先，並和俞俊安的差距擴大到4桿。不過，俞俊安在第11、15洞抓下博蒂，讓他能緊咬對手，較早出發的他，在進入第18洞前還以1桿落後，但他把握第18洞的超長距離推桿，獵下關鍵博蒂，以67桿繳卡，並列第1。Hossler在第18洞時開球開得不理想，但他成功救回，也把握推桿機會保Par，反倒是領先的米契爾推桿出狀況，吞下柏忌，退出領先行列，最終霍斯勒和俞俊安兩人以總桿265桿並列第1，進入延長加賽。1987年洛杉磯公開賽奪冠，寫下台灣第一位奪下PGA冠軍的紀錄，2019年潘政琮在RBC傳承盃高球賽捧起金盃，今天俞俊安成為第3位PGA登頂的台將。出生地：桃園市生日：1998年8月11日身高：175公分體重：78公斤最高學歷：亞利桑那州立大學2013年 亞洲青年運動會 男子個人賽2014年 仁川亞運 團體賽2015年 西方青少年錦標賽2015年 青少年球員錦標賽2017年 全國邀請賽2018年 班登沙丘錦標賽2019年 澳洲業餘名人賽2019年 雷鳥邀請賽2024年 桑德森農場錦標賽