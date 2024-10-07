今年適逢全球人壽30周年，10月5日於新莊宏匯廣場的Zepp New Taipei盛大舉辦2024全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，邀請動力火車擔任活動愛心大使，以運動結合公益與音樂。全球人壽董事長林文惠表示，此次活動部分報名費連同「保戶子女獎學金暨公益加一加」善款，捐贈財團法人乳癌防治基金會，全球人壽重視婦女健康，號召大家一同揮灑汗水、放送愛心，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，持續精進落實企業社會責任。
全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動號召社會大眾一同舞動公益，一開場，參與民眾跟著音樂賣力舞動身體、熱力四射，現場氣氛超high。愛心大使動力火車更演唱膾炙人口的《除了愛你還能愛誰》、《忠孝東路走九遍》、《催眠》、《我很好騙》等歌曲，讓現場民眾大飽耳福，溫暖嗓音傳遞滿滿的正能量。全球人壽以運動結合公益與音樂，透過實際行動號召大家一同關注自我健康。
10月是國際乳癌防治月，國內外紛紛響應，全球人壽以實際行動提倡全民關注自身健康，預防勝於治療。根據衛福部統計，乳癌為我國婦女發生率第一位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，逾兩千名婦女死於乳癌。全球人壽第四度舉辦「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，活動部分報名費連同「保戶子女獎學金暨公益加一加」，總計台幣30萬善款，捐贈財團法人乳癌防治基金會。
董事長林文惠表示，今年是全球人壽30周年，在這特別的時刻，全球人壽首次在室內舉辦ZUMBA活動，讓大家有不同的體驗，並將運動結合公益和音樂，一舉三得。最有意義的是，活動部分報名費將捐贈財團法人乳癌防治基金會。林文惠強調，活動結合公益，盼藉此拋磚引玉，以行動號召更多社會大眾一同健康運動、響應公益，發揮企業永續ESG的社會力。
活動落實ESG永續發展目標，以低碳減塑帶來精彩體驗。活動使用室內場地內建的舞台燈光音響，取代一次性舞台燈光等硬體的搭建和使用，大幅降低活動碳排放；現場攤位和製作物採可重覆循環再利用的方式設置；全程採無紙化辦理，從資訊公告、報名、報到、現場抽獎、領取物資皆採數位化執行，大幅減少紙張印刷的碳排放。另外，賽衣也採環保材質製作，並提供環保咖啡渣製作而成的杯子供民眾直接盛裝桶裝水，取代瓶裝水；現場更設置各式永續攤位，參與民眾可捐出家中舊衣，帶到現場兌換永續小贈品；現場也利用二手環保衣材料重新再製成手環與鑰匙圈使用，體驗循環經濟的魅力！
值得一提的是，因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，全球人壽響應反金融詐騙措施，與新北市警察局攜手協力打詐，活動現場設立「防詐騙活動攤位」，利用互動遊戲宣導防詐騙基本知識，藉此傳達正確識詐觀念，展現公私協力打詐聯防成果。
全球人壽從30邁向永續，未來也將持續發揮企業影響力，秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，透過企業力量實踐永續行動，擴大全球人壽對台灣環境與社會的正向影響力，打造更美好的永續願景。
更多活動資訊請至官方粉絲專頁「全球人壽 因為愛舞所聚 ZUMBA」
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10月是國際乳癌防治月，國內外紛紛響應，全球人壽以實際行動提倡全民關注自身健康，預防勝於治療。根據衛福部統計，乳癌為我國婦女發生率第一位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，逾兩千名婦女死於乳癌。全球人壽第四度舉辦「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，活動部分報名費連同「保戶子女獎學金暨公益加一加」，總計台幣30萬善款，捐贈財團法人乳癌防治基金會。
董事長林文惠表示，今年是全球人壽30周年，在這特別的時刻，全球人壽首次在室內舉辦ZUMBA活動，讓大家有不同的體驗，並將運動結合公益和音樂，一舉三得。最有意義的是，活動部分報名費將捐贈財團法人乳癌防治基金會。林文惠強調，活動結合公益，盼藉此拋磚引玉，以行動號召更多社會大眾一同健康運動、響應公益，發揮企業永續ESG的社會力。
活動落實ESG永續發展目標，以低碳減塑帶來精彩體驗。活動使用室內場地內建的舞台燈光音響，取代一次性舞台燈光等硬體的搭建和使用，大幅降低活動碳排放；現場攤位和製作物採可重覆循環再利用的方式設置；全程採無紙化辦理，從資訊公告、報名、報到、現場抽獎、領取物資皆採數位化執行，大幅減少紙張印刷的碳排放。另外，賽衣也採環保材質製作，並提供環保咖啡渣製作而成的杯子供民眾直接盛裝桶裝水，取代瓶裝水；現場更設置各式永續攤位，參與民眾可捐出家中舊衣，帶到現場兌換永續小贈品；現場也利用二手環保衣材料重新再製成手環與鑰匙圈使用，體驗循環經濟的魅力！
值得一提的是，因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，全球人壽響應反金融詐騙措施，與新北市警察局攜手協力打詐，活動現場設立「防詐騙活動攤位」，利用互動遊戲宣導防詐騙基本知識，藉此傳達正確識詐觀念，展現公私協力打詐聯防成果。
全球人壽從30邁向永續，未來也將持續發揮企業影響力，秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，透過企業力量實踐永續行動，擴大全球人壽對台灣環境與社會的正向影響力，打造更美好的永續願景。
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