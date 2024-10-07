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▲民進黨議員許家蓓伴侶吳沛憶今日一襲白衣送別摯愛，過程中數度哽咽。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.07）

民進黨議員許家蓓上月癌逝，家屬今（7）日舉行告別式，而其伴侶立委吳沛憶身著白衣捧斗送別，並與議員同仁與家屬一一向親朋好友鞠躬致意，過程中數度哽咽拭淚，場面哀戚惹人鼻酸。民進黨議員許家蓓上月18日因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲，事後其伴侶吳沛憶公開兩人戀情令人不捨。家屬今日舉辦告別式，民進黨感念其為貢獻，由民進黨秘書長林右昌將頒發表揚狀，並以黨旗覆棺送別。公祭過程中，吳沛憶與議員同仁與家屬一一向親朋好友鞠躬致意，過程中數度哽咽拭淚，場面哀戚惹人鼻酸。治喪委員會幹部王閔生致詞時說，許家蓓確診後深感癌症防治及衛教的重要，治療過程中始終樂觀抗癌，希望康復後投入抗癌公益，但仍不幸病逝，未完成其遺願，包括伴侶吳沛憶與議員同仁，將連同台北膠原蛋白直播收益，集合網友的心意共同捐贈20萬元給予「癌症希望基金會」。