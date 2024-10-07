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金管會今（7）日再公布銀行局新人事，原銀行局主秘侯立洋升任副局長，原金控組組長王允中接任主秘，人事案今天起生效。原金管會銀行局副局長童政彰今（2024）年9/25升任檢查局長一職後，原銀行局主秘侯立洋升任副局長，原金控組組長王允中接任主秘，金管會今日核定人事案，兩人均於今天起到任新職。侯立洋為清華大學工業工程學系、國立政治大學行政管理碩士畢業，民國81年通過公務人員高等考試二級考試經建行政類科及格，歷任金管會銀行局科長、專門委員、副組長、組長、主秘等職。王允中則是中國文化大學法律學系、國立政治大學法律學系研究所碩士畢業，民國82年通過公務人員高等考試二級考試金融法務組及格，擔任過金管會銀行局科長、專門委員、副組長及組長職務。