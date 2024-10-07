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▲孫可芳產後每天都去運動，希望恢復到產前身材。（圖／彼此影業提供）

孫可芳、鍾瑶今（7）日出席金鐘59入圍茶敘，兩位憑著《何百芮的地獄毒白》入圍最佳女配角獎，孫可芳直呼離產前體重還有15公斤要減，讓她相當苦惱，兒子「小太陽」都被公認長得像劉冠廷，孫可芳也說現在已經沒有在餵母奶，因為乳頭被兒子咬破實在太痛，有次兒子還直接吐出「草莓牛奶」讓她不敢再親餵。問起金鐘禮服的準備，孫可芳表示懷孕胖了快30公斤，生完瘦了15公斤，現在還有15公斤的空間要努力，她原本想說如果跟鍾瑶一起走紅毯就不用減肥了，「不管怎麼減就像貢丸跟竹籤啊！」但後來得知兩人是分開走，讓孫可芳又開始苦惱。孫可芳表示最近已經開始準備要復出，「」得知入圍金鐘那天，是他們夫妻倆久違一起外出用餐，就在她上完廁所出來時，劉冠廷突然跟她說「恭喜」她才知道入圍了，孫可芳當下只想，「完蛋來不及了！還有1個月要減10幾公斤，還是乾脆催吐比較快。」現在她每天過著體保生的日子，睜開眼睛就是運動，打羽球、拳擊有氧、瑜珈課和健身房的教練課等等，希望能趕快養回過去吃不胖的體質，沒想到鍾瑶無情嗆，「我跟你說，體質會改變的。」孫可芳立刻推她說，「妳閉嘴！」至於有沒有要帶幸運物參加典禮？孫可芳表示不會帶小孩出門，「目前希望他不要曝光，他太可愛了，會搶走我的風采。」身旁友人都一致認為小太陽長得像劉冠廷，「育兒話題聊不完，孫可芳說目前已經沒有在餵母奶，「因為之前太痛了，被咬流血，後來吐了一口『草莓牛奶』就想說算了不要餵了！脹奶比生小孩還痛。」假如遇到前男友吳慷仁會尷尬嗎？鍾瑶說，「哪一位？我們就暫時不討論這個部分好了。」