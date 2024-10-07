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▲西島秀俊（左）與柯佳嬿一起頒發最重要的兩個大獎，彼此搭配非常吸睛，兩人也都是演技備受肯定的實力派帝后。（圖／台北電影節提供）

▲宋芸樺（右起）和馬東石與韓國導演李明佑開心合照，對於馬東石的「反差萌」留下深刻印象。（圖／台北電影節提供）

▲邱以太（左起）、柯震東、李沐、柯佳嬿、謝盈萱、陳妍霏、宋芸樺、林柏宏、劉修甫齊聚釜山影展活動，陣容壯大。（圖／台北電影節提供）

台灣群星在第29屆釜山國際電影節的「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & G.OTT Awards）頒獎典禮大放光芒，在6日舉行的頒獎典禮上，柯佳嬿以評審之姿和日本影帝西島秀俊頒大獎，網友直呼根本夢幻組合；林柏宏、宋芸樺攜手揭曉最佳男女配角，展現優異英文實力；再加上入圍者柯震東、李沐，以及隨NETFLIX影集《影后》參展的謝盈萱，6位非常演員和3位非常新人陳姸霏、邱以太、劉修甫昨齊聚釜山，氣勢非凡。台北電影節與文化內容策進院（文策院）聯手推廣的「非常演員」連續第2年受邀擔任評審，且前進釜山陣容更加龐大。柯佳嬿以《想見你》在韓國人氣居高不下，受邀擔任ACA評審並頒獎，昨以平口黑色禮服絕美登場，她和同為評審之一的日本影帝西島秀俊壓軸上台，揭曉最佳OTT原創內容及最佳創意獎。在頒獎典禮空檔，兩位實力派帝后在後台熱烈交流，西島秀俊讚賞柯佳嬿日文說得很好，柯佳嬿表示：「之前看過西島先生的戲，見到本人非常開心，西島先生很親切隨和，能一起頒發最大獎覺得非常榮幸。」最後最佳OTT原創內容由韓國劇集《少年時代》獲得，最佳創意獎則獎落中國電視劇《繁花》。林柏宏和宋芸樺攜手揭曉最佳男女配角，兩人全程講英文沒有怯場，表現落落大方，還現場即興加詞，相約明年一起以入圍者身分重返釜山。近期宋芸樺不但赴美圓夢進修表演，也頻頻參與跨國合作影片，在台韓合製電影《無人知曉的家》也軋上一角。這次她把握時間和國際影人交流，抵達釜山當天就在派對上巧遇之前認識的《少年時代》韓國導演李明佑，被介紹和「地表最強大叔」馬東石打招呼，馬東石也透露未來有機會來台拍片。宋芸樺對和「最強大叔」首度面對面接觸，分享道：「很開心和他聊到天，印象最深的是他手上因為受傷貼了卡通圖案的OK繃，很可愛的反差萌，更圈粉了！」她將最佳女配角獎頒給《假面女郎》實力派演員廉惠蘭，興奮表示：「之前看《驅魔麵館》就特別喜歡她的演出，除了台上跟她說恭喜，也趁機表白是她的Big Fan！」去年擔任ACA頒獎嘉賓的柯震東，今年憑藉《不夠善良的我們》入圍最佳男配角獎，該劇最終風光獲兩獎，林依晨抱回最佳女主角獎、蔡健雅（Tanya）則拿下最佳原創歌曲，柯震東不忘自我打氣：「雖然我沒有拿獎回家，但非常恭喜Tanya跟依晨！很榮幸可以跟《善良》劇組一起來釜山，希望明年還有機會來，震東加油！」以《誰是被害者2》提名最佳女配角的李沐此趟來釜山參與了各式活動，直呼昨晚最難忘回憶就是見到西島秀俊本尊，大讚對方優雅又有禮。「非常新人」部分， 去年憑藉影集《人選之人－造浪者》榮獲年度最佳新星獎的陳姸霏，今年重返ACA頒獎典禮和《Moving異能》韓星李正河頒獎，不過典禮前一度傳出對方無法及時到場，她坦言當下有點緊張，以為要孤軍奮戰，影帝柳承龍就坐在旁邊，還暖心拍拍她說：「GOOD LUCK！」還好李正河最後10分鐘趕到，順利一起上台。