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▲「國雄北歐莊園」正臨台灣大道，距離捷運藍線B5站預定地約650公尺，步行約10分鐘時間可達。（圖／業者提供）

▲集陸、海、空交通網於一身的沙鹿區，在捷運藍線計畫通過後，交通機能如虎添翼。（圖／業者提供）

▲「國雄北歐莊園」囊括沙鹿家樂福、北勢靜宜、沙鹿站前三大商圈，超強機能是自住型購屋客首選條件。（圖／業者提供）

有「海線七期」之稱的沙鹿區，憑藉著六大產業聚落、15萬就業人口紅利，以及陸、海、空全方位交通路線匯集，穩坐西台中首選移居地區。實價登錄上已出現預售案5字頭單價行情表現，後續還有近10個新案醞釀進場。然而，市場關注焦點全鎖定在「國雄北歐莊園」的超大萬坪基地規劃，以及未來捷運藍線、中科二期擴廠等利多議題，是引起市場震撼的主因。業界人士指出，大基地建案在中部市場蔚為風潮，在追求建築與環境共融的新世代居住觀念驅使下，大規模基地開發具有較高的可塑性與揮灑空間，而像「國雄北歐莊園」具備上萬坪超大基地不但是市場少有，更是沙鹿區域前所未見，建商因而格外用珍稀心態對設計規劃精心琢磨，希冀提供更完善、更全面的居住體驗。現場專案表示，央行9月份使出重拳嚴打炒房，國雄集團不畏冷風逆勢推出當地最大的萬坪造鎮案，主要就是看中中科二期交地在即，台積電新廠將新增4500個就業人口，所謂「就業人口之所在，剛性需求之所在」，鎖定「真首購」族群更能讓用心在居住條件規劃的建案發揮爆發潛力。不只如此，「國雄北歐莊園」正臨台灣大道七段，距離捷運藍線B5站預定地約650公尺，步行約10分鐘時間可達。基地距離中科園區車程約15分鐘，匯流至特五號道路、國道3號、國道1號、74號快速道路約10多分鐘車程，便捷快速的交通網絡，對龐大的就業移民人口是一大福音，同時亦強勢吸引鄰近鄉鎮縣市人口遷往沙鹿。「國雄北歐莊園」囊括沙鹿三大商圈的超強機能區位，也是讓首購自住族群無法割捨的主因，左擁家樂福、右抱靜宜北勢商圈、前倚沙鹿站前商圈，未來捷運藍線開通後，一站串連沙鹿車站，快速銜接各項大眾運輸系統前往各地，住進北歐莊園，就是走在低碳生活、軌道經濟商機的最前端。綜觀全台居住趨勢，大基地莊園社區已成當前新顯學，不論是高價別墅社區「青山鎮」，到近年新竹與台中地區都掀起近郊區的大型社區住宅，皆是市場上當紅炸子雞。而國雄集團對造鎮社區的規劃、施工、經營早有豐富經驗與心得，也深知如何運用廣闊腹地條件提供完整、多樣的公共空間與設施，加上全區整體設計，建築風格一致，景觀新穎齊質，提供居住者內、外視野美學。例如此次國雄集團以北歐自然風格作為整體設計基調，加大自然造景的比重，包括社區內留設兩座公園，拉近居住者與綠意的距離，待社區整體規劃完成後，住戶進入社區即沉浸於林蔭大道洗禮，將城市喧囂拋之腦後。而建商預計規劃獨棟公設會館，將寧靜隱私留給住家，歡聚交誼留在公設，達到生活動靜之間的完美平衡。佔地約10700坪的「國雄北歐莊園」將分七期開發，全區戶數不到千戶。第一期推出緊鄰社區公園第一排的7層樓建築，坪數為28-33坪的2、3房格局，業者特別指出，本案坪數規劃均質，無非是以自住為考量，在適居與實用性皆能滿足，造福首購族群。