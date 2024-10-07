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P.League+臺北富邦勇士今（7）日進行開季記者會，球隊從今年5月中旬結束賽季後開始改組，到10月新賽季將要開打，這約5個月的時間進行修整，在今天的確展現出不同的面貌，陣容增加了許多新面孔。富邦勇士領隊兼總教練許晉哲受訪時直言，這確實是一支「全新的富邦勇士」，但也保留了一些原本的元素。執行教練吳永仁則透露這支球隊未來將成為一支防守很黏、強度很高的球隊，想要展現這種恫嚇力給球迷和對手看。富邦勇士在去年球季提前結束，沒有晉級季後賽，3連霸也被中斷，球隊總教練許晉哲當時表示，從那一刻起就將「重整戰力」。他們既後也的確大刀闊斧改變陣容，塞瑟夫、辛特力、張宗憲、曾祥鈞等王朝元老都選擇離隊，加入張鎮衙、陳又瑋、莫巴耶等新人，4名洋將分別是威希（Jeff Withey）、金恩（Nick King）、沃特斯（Brandon Walters）、漢米爾頓（Jordan Hamilton）。威希從過去在海外其他職籃聯賽的表現來看，進攻端擅長外線投射，防守善於阻攻，球風和場上使用的效果都和塞瑟夫有些不同；沃特斯則不同於富邦以往愛用的瘦長型長人，身材相當厚實，又具有三分能力；金恩是進攻技巧相當豐富的出色鋒線，攻防都可以作為強點去對位；漢米爾頓則看起來要接下辛特力離隊的空缺，他在日本職籃的表現相當不錯，能自己得分、也能串連球隊。談到這支球隊是否會是一支全新的富邦勇士？對此許晉哲說，目前球隊的領袖林志傑和蔡文誠還在，林志傑仍是球隊的最有價值球員，蔡文誠則是隊長，他們兩人仍將為富邦勇士的精神、文化、訓練模式、比賽態度掉下基調。但許總也不諱言，球隊和過去幾季已有非常大的不同，「洋將不同，本身打法就有非常大的變化，有持球型、阻攻型，我覺得我們這一季要打快可以快，要慢也可以有很多變化，當然還是會有一些原本的內容在裡面。」富邦勇士這一季變化最多的應該是在防守上，許晉級直說：「我覺得今年防守強度比前幾季好上非常多，希望新的賽季能夠展現全新的富邦勇士。」這一季將擔任執行教練的吳永仁則說，希望打造一支全聯盟防守最好的勁旅。「今年球隊最大目標就是成為防守很黏、很強的球隊，希望精神面上，可以讓球迷和對手可以很清楚地感受到我們的防守強悍度。」吳永仁說，富邦勇士第一階段的目標是在例行賽有很好的調整，拿到例行賽第一，並晉級總冠軍賽。達到這一點後，接下來的下一個目標，就是拿下隊史在這個聯盟成立5年來的第4座冠軍。吳永仁也給予陣中許多球員訂下目標，希望張鎮衙能花更多心力在防守上，並且要求他在休賽季磨練腳步；至於對吳永盛則是希望他能成為像上賽季FMVP李愷諺等級的球員，防守端扮演外線大鎖，負責去牽制對方1-3號位的得分主力。至於對於兩位老將林志傑和蔡文誠的使用方式，吳永仁笑著透露：「在確定擔任執行教練之後，有和兩個老將吃過一次飯，我當時就有和他們說過：『會把他們榨乾』。」