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在上賽季P.League+年度第一隊獎項公布後，林書豪對於周桂羽入選提出質疑，也引起外界對於媒體對年度投票獎項的質疑。今（7）日富邦勇士進行開季記者會，周桂羽稱新賽季想打出更好的表現，給包括林書豪在內的質疑者看看。周桂羽上賽季入選年度第一隊，引來林書豪對媒體投票的質疑，批評投票「亂七八糟」，後續講到周桂羽入選的問題時說：「桂羽，我愛你，你是很棒的球員，沒有針對你，我是非常尊敬你，可是第 5 名的球隊，（場均）不到 8 分…」這樣的說法也引起討論。今天周桂羽在富邦勇士記者會上談到新賽季的期許時表示，自己希望能入選防守第一隊，限制好各隊的得分好手，也希望進攻方面可以有更大的表現和突破，想要在新的賽季看到更不一樣的自己。至於被問這是否要為了證明給林書豪看？周桂羽則表示：「不光是證明給他（林書豪）看，想在新的賽季拿出更好的表現，有質疑的不只是他，所以想要有更好的內容。」今年富邦勇士大改組，周桂羽算是球隊中生代球員了，他直言和老球員搭檔了5年，彼此都很熟悉，但今年有很多新球員加入富邦，因此需要在訓練和友誼賽中去和他們提醒現在球隊要做的事情，讓大家更快融入一起。今年夏天周桂羽選擇和富邦續約，談到自己選擇留下的原因，他說：「我在自己大學畢業後就加入富邦，一起經歷過三連霸，去年對於我們來說是沒那麼成功的賽季，（續約的）最大原因就是想跟他們一起重返3連霸榮耀。去年掉到低谷，今年要把我們該有的實力和成績打回來。」