我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐綺陽發揮吃貨實力，在日本居酒屋大啖美味拉麵。（圖／KKday提供）

▲柯震東則負責帥氣可愛，與香港茶餐廳老闆重現招牌鎖喉哏。（圖／KKday提供）

知名占星專家「國師」唐綺陽與「國民男友」柯震東近來星運爆棚，除了各自入圍廣播金鐘獎、電視金鐘獎與海外大獎外，更攜手擔任旅遊電商平台年度品牌雙代言人，可以說是喜上加喜！唐綺陽日前剛結束東京旅遊，瘦了一大圈的美樣驚豔網友，柯震東更是在當地大玩招牌鎖喉哏，兩人首度合體拍攝廣告，讓唐綺陽直呼：「很幸福！」廣告於今（7）日上線，唐綺陽和柯震東一同化身旅人在30秒品牌影片裡遊歷世界各地，唐綺陽發揮吃貨實力，在日本居酒屋大啖美味拉麵，還在紀念品店大肆血拚戰利品，她透露：「我本來就很熱愛旅遊、走訪世界各地體驗新鮮事物，一年至少出國2至3次！很開心接下這次代言，讓我可以名正言順的吃喝玩樂，身歷其境感受不同文化！」柯震東負責帥氣可愛，不僅和香港茶餐廳老闆重現招牌鎖喉哏、還與埃及人面獅身像大玩錯位親嘴照，柯震東分享：「我每年都會與家人、好友還有同事結伴旅行，當作對自己的犒賞，這次也很榮幸與唐老師一起擔任雙代言人，要讓粉絲們玩得熱血、玩得不一樣！」他們發揮絕佳默契對尬韓國重力賽車，最後還在水都威尼斯上演巧遇戲碼，一連串行程讓柯震東興奮直呼：「當天拍攝雖然長達12小時，但可以一天內虛擬穿梭世界各地景點與體驗，真的超好玩！」唐綺陽也補充表示：「我過往幾乎獨自一人拍廣告，這次有柯震東對戲、相伴很幸福！」兩人也在片場話家常，最終無論有無獲得金鐘獎，都要當好老闆、加碼員工旅遊預算，唐綺陽在午夜收工前，還作勢對柯震東大玩鎖喉哏，展現兩人趣味互動。年度品牌宣傳活動將一波波釋出，雙代言人預計於廣播金鐘獎與電視金鐘獎頒獎典禮後正式合體亮相。