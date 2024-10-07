我是廣告 請繼續往下閱讀

上周六國慶晚會首次在大巨蛋舉辦，全國民眾都關注「二姐」江蕙的復出首唱，賴清德總統卻硬生生拋出了「祖國論」，成為媒體報導的焦點。二姐復出讓國人覺得溫暖感動，賴總統的搶戲就讓人覺得五味雜陳、無言以對。賴清德曾說自己是「務實的台獨工作者」，就職以來立場一貫強硬，不僅多次重申「兩岸互不隸屬」、「台灣或中華民國都是國家最響亮的名字」，日前還曾說過「台灣絕對不可能簽署和平協議」；如今突然拋出「祖國論」，讓藍綠的支持者都覺得傻眼。賴清德在國慶晚會上說，「最近中華人民共和國在10月1日剛過完75歲生日。再過幾天，中華民國就要過113歲生日，因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。不過中華民國在臺澎金馬落地生根已經75年，不必再去談論這層關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用「祖國」兩字。」把中華民國講成是中華人民共和國人民的祖國，讓人有種時空錯置之感，彷彿在台上的那個人不是賴清德，而是那個帶領國民政府遷台的蔣介石。然後賴清德又輕輕一筆帶過說「不必再去討論這層關係」，然後要「有人」切勿再用「祖國」二字。賴清德其實只是要講最後那一句話，對於藝人們「祝祖國生日快樂」表達不滿，前面那一大段的「祖國論」只是鋪墊。但總統在國慶晚會上講這些話，其實非常不得體。國慶本來就是凝聚全民的時刻，原本應該是以歡樂、喜慶的心情，共同慶祝國家的生日，但賴清德卻在國慶晚會上，特地花了時間去指責極少數人，既沒有總統應有的高度，也破壞了原本喜慶、團結同心的氛圍。而在自己的國慶場合，去提到另外一個國家，更是一件莫名其妙的事。試問，英國會去說自己是美國或前大英國協國家的祖國嗎？如果這樣講，會引起怎樣的國際風波？賴清德並沒有改變自己的統獨立場，「祖國論」其實只是在吃對岸的豆腐，認為對岸不會直接否定兩岸之間曾經的連結。但無論是總統的身份、國慶晚會的場合，這樣的小聰明或心機都極不得體、不三不四。所謂的「祖國論」根本算不上論述，更像是小兒的吵嘴、街頭的爭執，雖然逞了一時口舌之快，卻喪失了高度和格調。賴清德的談話如果是即興而為、沒有幕僚提前備稿，則顯示他對於兩岸關係的輕視和任性；若是有幕僚備稿刻意而為，這種程度的決策品質就更令人擔憂。不管藍綠、統獨的立場，「兩岸互不隸屬」應該是絕大多數民眾的共識，兩邊的國慶日不同，其實就是最好的明證，慶祝國慶的本身，就是彰顯國家的主權。但當賴清德講到中華民國是中華人民共和國75歲民眾的祖國時，接下來該怎麼論述，兩岸政策又如何定調？舉個最簡單的例子，如果對岸民眾要來「祖國」—中華民國旅遊，陸委會又該如何？甫擔任清大榮譽講座教授的日本學者小笠原欣幸認為，賴清德的祖國論是有新意、深思熟慮的發言。但實際上卻是藍營批評、對岸不買單，而綠委雖然口頭上稱讚賴清德，卻根本沒有人複述「祖國論」，未來也不可能成為民進黨的政策。賴清德的兩岸立場強硬，就職以來不斷在各種場合強調「兩岸互不隸屬」的立場，但從日前的「璦琿條約」到「祖國論」，都可以看到即興、輕佻、缺乏深思熟慮的痕跡，一如選前對美國的「台灣總統進白宮論」。總統府今天釋出前總統蔡英文與賴清德會面的訊息，蔡英文昨天到總統官邸作客，賴清德在車道口親迎，進官邸時幫蔡英文開門，姿態極為恭敬；賴清德在路邊揮手送蔡英文的畫面，就像是競選廣告「在路上」的翻版，只是兩人的位置互換。賴清德執政風格一貫霸道，對黨內、黨外都不手軟，此時突然擺出這樣的低姿態，明顯是知道近來一連串關於兩岸的發言玩過頭了，只能找兩岸、外交一貫穩健的蔡英文出來救援，試圖證明自己仍未脫離蔡英文路線。但賴清德若心態不改、論述不用心、格局不提升，蔡英文也幫不了他。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com