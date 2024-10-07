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▲▼阿吉仔在片中共提及3次「祖國」。（圖／阿吉仔抖音）

總統賴清德5日在國慶晚會說「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，媒體人黃揚明今（7）日發文透露，他訪問立委謝龍介談及此事，對方認為賴清德應該不是指演員吳慷仁等人，而是於抖音中提到「祖國」的資深台語歌手阿吉仔，對此，阿吉仔的老婆回應：「那是抖音公司叫我們講的話，人民幣加減賺。」阿吉仔日前在抖音拍影片祝賀中國大陸國慶，片中以閩南語說：「今天非常開心，可以回到祖國，跟所有的好朋友一同慶祝祖國75歲的生日，我是台灣人，也是福建人，更是中國人，希望海峽兩岸可以同心行同路，感情越走越深，海峽兩岸一家親，祝福祖國75歲生日快樂。」針對阿吉仔的言論，黃揚明在臉書表示：「過去阿吉仔（本名林清吉）曾代表台聯參選過台南縣立委，會拍攝這樣的影片祝賀中華人民共和國國國慶，且不斷地稱對岸祖國，確實讓人訝異！」據《三立新聞網》報導，阿吉仔透過老婆林淑美表示：「那是抖音公司叫我們講的話，我們也很愛台灣，很辛苦，為了賺錢。」她說老公已經68歲，目前在台灣沒有太多工作邀約，收入減少，阿吉仔長期在福建、廈門的抖音公司工作，才會拍那支影片，林淑美無奈嘆氣：「我們也很愛台灣，也是為了混口飯吃，人民幣加減賺。」