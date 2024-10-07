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葉門叛軍胡塞武裝組織自去年11月開始在紅海襲擊船隻，使得各國船商繞道，進而導致埃及蘇伊士運河收入大減，埃及總統塞西（Abdel-Fattah Al-Sisi）近日透露，蘇伊士運河今年收入已下降60%、相較去年已損失超過60億美元（約新台幣1932.7億元）。綜合外媒報導，塞西近日在埃及開羅警察學院演說中，提到中東區域緊張態勢，指出埃及正面臨經濟難關，他點名蘇伊士運河收入是國家重要財政收入以及外匯儲備來源，如今因大型船隻未能通行，導致收入銳減。塞西提到，蘇伊士運河收入過去八個月裡已經損失了超過50-60%，大約60億美元的金額，埃及和世界都將承受嚴重的後果。蘇伊士運河管理局6日表示，自2024年初以來，蘇伊士運河過境船隻數量較去年同期減少49%。紅海地區局勢緊張，面臨前所未有的挑戰，迫使船運公司尋求遠離蘇伊士運河的替代航線，蘇伊士運河管理局一直與國際海事機構及航運公司討論目前危機，並提出應對方案，以減少對全球貿易的影響。