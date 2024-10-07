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總統賴清德在5日國慶晚會上表示，中共絕不可能是中華民國祖國，一番「祖國論」引發外界熱議。對此，前立委郭正亮認為，賴清德「祖國論」讓他的主張顯得混亂，獨派們一定會炸鍋。郭正亮今（7）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，如果嚴格從論述講，賴清德的「祖國論」中，「中華民國台灣」或者是「台灣」不見了，獨派一定會炸鍋，並舉例獨派中的林濁水，現在肯定是一肚子火。郭正亮指出，賴清德是傳統獨派論述的核心人物，但賴在國慶晚會上的致詞內容，卻沒有台灣做一個主權國家的論述，賴在致詞中提到，「我們」是主權獨立國家，這個「我們」很顯然是指中華民國，因為賴後面都在談中華民國，不就回到國民黨的論述了嗎？郭正亮認為，扯到「祖國」對獨派論述是很麻煩的事，因為台灣還沒有成為一個主權獨立的國家，因此祖國怎麼論，都會論到中華民國去，也猜測獨派至今對賴清德的「祖國論」沒有回應，是因為賴清德的主張非常混亂，不堪深究。