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碳費今（7）日拍板一般費率為每公噸300元，外界擔心收取碳費將誘發「綠色通膨」，進一步推升物價。學者則分析，進入「碳有價」時代確實會推升廠商成本，但經試算，對物價影響微乎其微，更何況距離上路仍有一定緩衝時間，更加會稀釋衝擊。碳費費率審議會於今日拍板，碳費一般費率為每公噸300元，對應技術標竿指定目標，享優惠費率B為100元／公噸；進一步選擇國際減碳最高標準行業別指定目標，適用更優惠的費率A為 50元／公噸，將於2026年課徵。解析台版碳費制度，中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良表示，許多民間團體批政府收每噸300元、100元及50元減排效果有限，應把費率訂得很高，讓廠商感受到壓力才有利轉型。但其實碳費費率審議會上次已訂定2030年後碳費為每噸1200元至1800元，相當於現在一般費率300元的4倍至6倍，2026年所課徵的300元與2030年的「終點價格」所形成價差，就是促使廠商快速轉型的關鍵。首先，企業須符合國際減碳最高標準行業別、對應技術標竿等目標才可能能享有優惠費率，這也意味廠商必須落實自身減碳計畫，屬於有條件式的優惠。其次，「如果廠商是理性的，觸發它要做多少投資關鍵在於如何減少2030年後的『終點價格』」，若什麼都不做，就必須面臨高額碳費，為了成本考量，勢必會降低自己在2030年碳排放量。第三，碳費主要目標並非增加公部門收入，不應該採「政府先收錢，再透過預算編列補助、抵減」如此耗損行政成本方式鼓勵減碳，強調沒有部門會比產業更了解自身需求，當廠商具有足夠資金在手，又面對2030年終點價格壓力時，自然會自掏腰包添購設備減碳。亞太商工總會執行長邱達生則解析，如今美國及歐盟碳制度已逐步到位，「碳有價」已經形成趨勢，台灣碳費制度早晚必須推動，否則台灣廠商產品將不符合未來市場需求。而他也觀察到許多未上市櫃、小型傳產業者，早就因應供應鏈需求投入轉型行列，像是把排碳較高的煤炭改為天然氣，每季按時公布出自身減碳報告。假如一家未上市櫃中小企業都願意低碳轉型，那麼大企業更早就提前布局。然而，台灣屬於出口導向的企業，廠商轉型成本是否可能轉嫁到國外，影響到出口競爭力？邱達生認為，台灣廠商撇除少數高科技產業，賺取中間財的產業幾乎無法掌握議價權，當上游品牌要求台廠減碳同時，台廠也不可能轉嫁給下游廠商，多數選擇自行吸收成本，確實會推升成本壓力；但也恰好是廠商將本求利，成為更努力爭取碳費優惠費率的最佳動機。然而，進入「碳有價」時代，許多產業人士及民間機構都示警，碳費制度將會引發綠色通膨，進一步推升物價。對此，劉哲良說明，過去產品過去生產的外部成本都是由極端氣候受害者承擔，因此碳定價基本精神就改由生產者及消費者吸收，因此出現成本上升及成本轉嫁相當合理。但是根據台灣現有碳費制度及總經模型計算，碳費對於消費者物價指數（CPI）影響只有0.01個百分點，以2023年家庭生活成本80萬元計算，相當於1年增加不到800元的負擔，尚未達到政府須出手援助程度。但他也坦言，從模型推算雖然微乎其微，但實務經驗是小商家及業者不會一收碳費就直接漲價，而是在累積好幾次的成本上揚後一口氣漲10元、20元，不否認碳費可能成為啟動商家漲價的「最後一根稻草」，但也無法把所有漲價歸責於碳費。劉哲良總結，碳費對於我國企業競爭力不至於有太大影響，如果這段期間將預算投入減碳設備及轉型，中長期來看更加符合國際趨勢，台灣產業競爭力將可以「轉骨」，從低階產業晉升到優質綠色產業，而這段期間勢必要經過轉型陣痛的過渡時期。針對綠色通膨可能性，邱達生表示，碳費徵收時距離現在還有1年緩衝期，相信這段時間產業會積極想要爭取達到優惠費率，降低轉嫁成本可能性；他也補充，國際預測機構預測2026年是全球通膨較和緩的時間點，這兩個原因都讓綠色通膨的可能性顯著降低。