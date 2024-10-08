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泰國曼谷一座大橋路段，突然發生塌陷，路上出現一個大坑洞，導致道路緊急關閉，該地區居民和乘客已被告知，避開這座大橋。由於坑洞十分巨大，引發外界關注。根據泰國媒體《Thaiger》報導，6日晚上9點30分左右，在曼谷杜實區（Dusit district）的科薩卡莫爾大橋（Kesakamol）路段，突然發生塌陷，促使當地官員緊急關閉該地區的交通。一名目擊者描述，當天晚上7點左右，該路段的路面開始出現裂縫，但車輛仍可通行。可是到了晚上9點，出現裂縫的道路迅速下陷，形成了一個巨大的坑洞。曼谷市政府排水辦公室運河系統主任尼蓬·斯里旺（ Nipon Sriuang） 指出，塌陷部分發生在科薩卡莫爾大橋一處正在施工的橋段，是攀帕查功運河水壩項目（ Khlong Prem Prachakorn dam project）的一部分。斯里旺稱，橋梁路段塌陷的可能原因是橋下的水管破裂，衝走了橋下的泥土，導致泥土流入運河。他補充說，政府已採取臨時措施，「我們已指示團隊用鋼板覆蓋坑洞，然後鋪上瀝青，以平整路面，7日早上可以臨時恢復交通。」