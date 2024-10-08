越南一家店推出「珍珠奶茶牛肉麵」，讓台灣人十分驚訝，由於部份台灣人也喜歡品嚐鳳梨披薩，但對義大利人來說鳳梨不應該加在民族料理披薩上面，許多網友紛紛表示「終於懂義大利人的心情」。
位於越南河內市的飲料店「玉堂（Yu Tang）」，因受到台灣牛奶火鍋的啟發，結合高湯、鮮奶及紅茶作為湯底，再配上牛肉與珍珠，打造出獨一無二的「珍珠奶茶牛肉麵」，每碗售價約9.8萬越南盾（約新台幣127元）。
臉書粉專《每天學越南語》笑稱：「昨天才看到這張圖片，台灣人對越南出現珍奶牛肉麵有很深的怨念，其實你們不用那麼氣，只要改天做煉乳咖啡雞肉米線就可以了！」
有網友對此認為，「總算讓台灣人感受到義大利人相同的怨念了」、「根本在激怒台灣人」；不過也有網友認為，「賣相其實看起來還不錯耶」、「台灣人自己也愛亂搞食物」。
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臉書粉專《每天學越南語》笑稱：「昨天才看到這張圖片，台灣人對越南出現珍奶牛肉麵有很深的怨念，其實你們不用那麼氣，只要改天做煉乳咖啡雞肉米線就可以了！」
有網友對此認為，「總算讓台灣人感受到義大利人相同的怨念了」、「根本在激怒台灣人」；不過也有網友認為，「賣相其實看起來還不錯耶」、「台灣人自己也愛亂搞食物」。