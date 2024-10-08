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馬來西亞在疫情襲擊後，出現心理健康問題的人激增，但這個領域的專業人員數量卻十分不足，全國僅有約500名精神科醫生，相當於20萬人只有一個。大馬醫療工作者因此借助人工智能，希望通過改善使用資源的途徑，協助及早偵測出憂鬱症等心理問題。馬來西亞一項全國調查顯示，大約100萬個當地人患上抑鬱症，比2019年冠病疫情暴發前多一倍；令人震驚的是，其中半數還曾萌生自殘或自盡的念頭。然而馬來西亞的精神科醫生十分稀少，平均每20萬人中只有1名精神科醫生，比世界衛生組織建議的每1萬人有1名精神科醫生的比例低很多。曾經患上嚴重憂鬱症的黃政輝博士於是和團隊創建了一個使用人工智能檢測憂鬱症早期跡象的應用程序。用戶只需掃描二維碼，再錄製一段90秒音頻，應用程序就會通過分析聲音特徵生成心理健康報告。身兼醫美診所創辦人的黃政輝博士說：「用戶可以利用應用程式分析音頻的清晰度、清脆度、控制力，以及語速、能量、活力、八度音階，甚至是低音和音調。你可以了解一個人的壓力水平、是否患有憂鬱症。至於為什麼要通過應用程式檢測心理健康，因為很方便使用與普及。」據悉，此應用程式自去年7月推出以來，已有超過50萬個用戶使用了這個應用程序。娑蕾斯成癮症治療中心總裁普雷姆博士說：「隨著人們對心理健康相關問題的意識不斷提高，以及臨床醫生缺乏，這一巨大落差迫使我們尋找其他治療方案，人工智能的數位科技和聊天機器人絕對是一個選項。」不過學者們也強調，人工智能絕對無法取代人類對病徵的細微觀察，應用程序僅能協助病人發現病徵，但或許仍有隱私和數據問題需要解決。