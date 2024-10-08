MLB美國職棒大聯盟美聯分區系列賽第2場，底特律老虎隊靠著Kerry Carpenter轟出一發關鍵3分砲，在9局上取得領先，這發全壘打也是全場分數，最終老虎隊以3:0贏球，雙方在系列賽扳成1:1平手。老虎隊今天再度推出「投手三冠王」Tarik Skubal先發，他主投7局無失分，只被打出3支安打，並且送出8次三振，表現突出，老虎扳平戰局後，之後將回到主場應戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kerry Carpenter3分砲　一棒定江山

這場比賽形成投手戰，老虎投手三冠王Tarik Skubal再度繳出完美演出，主投7局僅被敲出3支安打，狂飆8次三振，他也被大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，Tarik Skubal成為史上第5位生涯季後賽前2戰都繳出先發6局以上無失分的投手。

守護者隊Matthew Boyd先發4.2局無失分，表現優異，並且只被打4支安打，5次三振，守護者隊牛棚接力上陣。

9局推出守護神Emmanuel Clase上陣，但他狀況連連，先是被Jake Rogers、Trey Sweeney連續安打，加上Kerry Carpenter3分砲一棒定江山，全場球迷都被震撼。

9局下老虎派上Beau Brieske關門，他也上演三上三下，包括2次三振在內，為老虎收下重要的一勝，扳平系列賽。

▲底特律老虎隊靠著Kerry Carpenter轟出一發關鍵3分砲，在9局上取得領先，這發全壘打也是全場分數，最終老虎隊以3:0贏球，雙方在系列賽扳成1:1平手。（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律老虎隊靠著Kerry Carpenter轟出一發關鍵3分砲，在9局上取得領先，這發全壘打也是全場分數，最終老虎隊以3:0贏球，雙方在系列賽扳成1:1平手。（圖／美聯社／達志影像）

MLB季後賽分析／守護者以逸待勞主場碰老虎　定調「投手海」之亂

代打奇兵Ibanez一棒擊沉！老虎5：2橫掃太空人　晉美聯分區系列賽

MLB季後賽分區賽8日戰況！洋基法官出賽　相關賽程與轉播一次看

MLB季後賽分區賽7日戰況！大谷翔平先發　相關賽程與轉播一次看

關鍵字