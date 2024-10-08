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▲底特律老虎隊靠著Kerry Carpenter轟出一發關鍵3分砲，在9局上取得領先，這發全壘打也是全場分數，最終老虎隊以3:0贏球，雙方在系列賽扳成1:1平手。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟美聯分區系列賽第2場，底特律老虎隊靠著Kerry Carpenter轟出一發關鍵3分砲，這場比賽形成投手戰，老虎投手三冠王Tarik Skubal再度繳出完美演出，主投7局僅被敲出3支安打，狂飆8次三振，他也被大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，Tarik Skubal成為史上第5位生涯季後賽前2戰都繳出先發6局以上無失分的投手。守護者隊Matthew Boyd先發4.2局無失分，表現優異，並且只被打4支安打，5次三振，守護者隊牛棚接力上陣。