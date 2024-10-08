MLB美國職棒大聯盟美聯分區系列賽第2場，底特律老虎隊靠著Kerry Carpenter轟出一發關鍵3分砲，在9局上取得領先，這發全壘打也是全場分數，最終老虎隊以3:0贏球，雙方在系列賽扳成1:1平手。老虎隊今天再度推出「投手三冠王」Tarik Skubal先發，他主投7局無失分，只被打出3支安打，並且送出8次三振，表現突出，老虎扳平戰局後，之後將回到主場應戰。
Kerry Carpenter3分砲 一棒定江山
這場比賽形成投手戰，老虎投手三冠王Tarik Skubal再度繳出完美演出，主投7局僅被敲出3支安打，狂飆8次三振，他也被大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，Tarik Skubal成為史上第5位生涯季後賽前2戰都繳出先發6局以上無失分的投手。
守護者隊Matthew Boyd先發4.2局無失分，表現優異，並且只被打4支安打，5次三振，守護者隊牛棚接力上陣。
9局推出守護神Emmanuel Clase上陣，但他狀況連連，先是被Jake Rogers、Trey Sweeney連續安打，加上Kerry Carpenter3分砲一棒定江山，全場球迷都被震撼。
9局下老虎派上Beau Brieske關門，他也上演三上三下，包括2次三振在內，為老虎收下重要的一勝，扳平系列賽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽形成投手戰，老虎投手三冠王Tarik Skubal再度繳出完美演出，主投7局僅被敲出3支安打，狂飆8次三振，他也被大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，Tarik Skubal成為史上第5位生涯季後賽前2戰都繳出先發6局以上無失分的投手。
守護者隊Matthew Boyd先發4.2局無失分，表現優異，並且只被打4支安打，5次三振，守護者隊牛棚接力上陣。
9局推出守護神Emmanuel Clase上陣，但他狀況連連，先是被Jake Rogers、Trey Sweeney連續安打，加上Kerry Carpenter3分砲一棒定江山，全場球迷都被震撼。
9局下老虎派上Beau Brieske關門，他也上演三上三下，包括2次三振在內，為老虎收下重要的一勝，扳平系列賽。