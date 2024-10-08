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總統賴清德在5日大巨蛋國慶晚會上表示，中共絕不可能是中華民國的祖國，一番「祖國論」引發外界熱議。但是中國國台辦至今仍未回應。對此，陸委會主委邱垂正今（8）日表示，台澎金馬從未被中華人民共和國統治過，賴清德只是重申「兩岸互不隸屬」的歷史客觀事實。立法院今日召開院會，繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。邱垂正於會前接受媒體聯訪。針對「祖國論」國台辦仍未做回應，邱則認為，中華民國是一個主權獨立的國家，台澎金馬從未被中華人民共和國統治過。邱垂正強調，賴清德總統只是重申「兩岸互不隸屬」的歷史客觀事實、台海現狀，也呼籲北京正視中華民國客觀存在事實，尊重台灣的民意選擇，與主流民意能夠善意堆疊、讓兩岸正向循環，創造台海和平良性互動的條件。媒體問是否擔心中國對台加強緊縮措施？邱垂正表示，都會持續的關注跟因應。媒體追問，在中國只要提及「祖國論」馬上會被刪除，小粉紅也因為這論調感到崩潰？邱垂正回應，目前持續關注情勢，也不要過度解讀。針對是否會支持「雙城論壇」續辦？邱垂正回應表示，都會提供必要的協助。