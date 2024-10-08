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台灣電子、PCB大廠競國爆出關廠，台灣廠在年底前全數關閉，裁員400人。對此，該公司已經對外證實，將在12/25停止生產，從今（8）日起股票暫停交易，外界猜測為關閉台灣廠有後續進展。電子大廠競國實業於民國70年成立，資本額高達16億元，主要生產產品為專業製造雙面印刷電路板、多層印刷電路板，在業界佔有一席之地。競國先是以2.787億人民幣，換算下來約12.76億元新台幣，出售泰國廠區，如今再傳出連台灣廠都將關閉，同時裁員400人，未來僅剩下中國廠可運作，營收將面臨大幅縮水窘境。對於關閉台灣廠，競國已正式證實此消息，同時提到由於金價持續上漲，將先停止35%的鍍金產品生產，預計10/31起停止接單，工廠將在12/25起全面停產。至於股票的部分，則在10/8起暫停交易。對此，市場人士推測可能與關閉台灣廠有後續進展有關，該公司可能將會發布重大訊息。