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▲田中千繪24歲穿和服的青澀照曝光，眾人紛紛稱讚「太美！」（圖／田中千繪臉書）

43歲日籍女星田中千繪因演出電影《海角七號》爆紅，來台發展至今已經10多年，她平時也經常在社群平台和粉絲分享日常。而她近日就發文，透露前幾天回去日本，爸爸突然看著電視尖叫，「千繪趕快過來，妳現在在電視上」，她湊上前一看，才發現原來是她以前演過的一部電視劇，畫面中是她24歲時穿著和服的模樣，看起來非常稚嫩。照片曝光後，超過1.8萬人狂讚「美翻了，妳那時候就像學生一樣清純！」田中千繪在臉書發文透露，前陣子回去日本探親，爸爸突然看著電視機尖叫，「千繪趕快過來，妳現在在電視上」，當時她也不知道發生了什麼事，於是急忙湊到爸爸身邊，才發現原來是她來台灣之前，參與的最後一部日本電視劇在重播。由於爸爸之前從來沒有看到這部電視劇的重播，沒想到這次她回日本剛好看到重播，所以才會如此驚訝。田中千繪也說，演出該部電視劇時，自己才24歲，現在回過頭看「長相和表演都是稚嫩」，且當時演戲都只專注於不要說錯台詞，完全無法享受詮釋角色的過程及現場的拍戲分為，直呼「真的是『傻傻地』在演戲」。而她認為自己當時唯一可以稱讚的部分是，能感受到當年的自己也很認真看待這個角色，也說「演戲也是一門學不完的學問，只希望我的表演會一部比一部有進步。」從畫面中看到，當時24歲的田中千繪身穿和服，並梳著日式傳統髮型，和現在相比真的青澀不少，且皮膚相當白皙，看起來吹彈可破。文章曝光後吸引1.8萬人按讚，網友紛紛表示「古裝好看」、「24歲的千繪就像學生一樣清純，現在的千繪美麗優雅、更具吸引力」、「好年輕、好美的回憶好漂亮，美翻了」、「好可愛的水妹妹」、「千繪真漂亮。」田中千繪1998年出道，在富士電視台演出電視劇《美少女H》系列，接著在2004年演出周杰倫〈七里香〉MV，並於電影《頭文字D》中嶄露頭角，2008年演出電影《海角七號》爆紅，近來她在台灣也有新作品《商魂》，該劇今年還入圍金鐘獎。深耕台灣多年的她，在8月時透露自己終於拿到台灣的永久居留證，「我以後永遠可以待在台灣了，雖然大家已經照顧我很多很多，但還是再次地想跟大家說聲接下來也請多多指教。」感覺得出來她非常喜歡在台灣的生活。