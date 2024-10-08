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新竹御嵿攻城獅球團今（8）日宣布即日起與艾夫伯（Michael Efevberha）達成離隊協議，雙方因其個人生涯規劃，已合意提前解除合約。攻城獅球團今年8月才和艾夫伯續約，如今在開季前倉促解約，也讓外界有如霧裡看花，摸不著頭緒。艾夫伯上賽季例行賽場均攻下23分7.9籃板3.6助攻，是PLG聯盟的得分王，而他在台灣先是打過T1聯盟台啤雲豹隊，去年轉戰新竹御嵿攻城獅，拿下得分王寶座。今年季後攻城獅也和艾夫伯續約，他當時還強調這可能是自己生涯最後一個賽季。攻城獅張樹人總經理在當時表示：「艾夫伯一直是很稱職的領導者，在攻防兩端都是攻城獅的核心。艾夫伯對於比賽、訓練的投入程度非常值得所有年輕小將學習，我們很期待新賽季能與他再續前緣，相信他能繼續以曼巴精神感染團隊！」攻城獅在聲明稿中稱，「感謝艾夫伯在上賽季為攻城獅帶來的精彩表現與正向能量。經過雙方討論後，球團尊重他的生涯規劃，並衷心祝福他未來一切順利。」