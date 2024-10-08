河村勇輝NBA熱身賽首秀！日本男籃王牌河村勇輝，在奧運結束後，和曼非斯灰熊簽下訓練營合約，今（8）日迎來個人在NBA熱身賽的首秀。河村勇輝首度替補上場，就是在決勝第四節，河村勇輝在出賽的9分16秒內，高效率攻下5分、3助攻，包含1顆三分球，雖然發生1次失誤，但展現相當不錯的組織能力。
還沒上場就成焦點 首波進攻砍三分
作為日本男籃未來希望，河村勇輝在NBA的一舉一動都受到關注。日前在媒體日，幽默和加拿大華裔隊友周志豪，合力重現了NBA經典身高差合照，引起網路熱議，昨（7）日在隊內練習又大秀舞技，更和球星Ja Morant開心擊掌，還沒正式上場就成為焦點。
本場面對達拉斯獨行俠的比賽，河村勇輝在第四節才以替補身份上場，首波進攻機會就埋伏在底線，接到隊友導傳，立刻拔起跳投，命中在NBA熱身賽的第1顆三分球。
繳高效表現 附帶華麗助攻
隨後靠著罰球再拿2分，決勝節累積拿下5分，雖然中途發生1次傳球失誤，但河村勇輝總共傳出3次助攻，且包含1次「No Look Pass」的華麗助攻，讓場邊隊友紛紛跳起為他慶祝。
總計河村勇輝出賽9分16秒，拿下5分、3助攻，但發生1次失誤、2次犯規，全場正負值為+6，在決勝節幫助灰熊以121：116擊敗獨行俠。
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作為日本男籃未來希望，河村勇輝在NBA的一舉一動都受到關注。日前在媒體日，幽默和加拿大華裔隊友周志豪，合力重現了NBA經典身高差合照，引起網路熱議，昨（7）日在隊內練習又大秀舞技，更和球星Ja Morant開心擊掌，還沒正式上場就成為焦點。
本場面對達拉斯獨行俠的比賽，河村勇輝在第四節才以替補身份上場，首波進攻機會就埋伏在底線，接到隊友導傳，立刻拔起跳投，命中在NBA熱身賽的第1顆三分球。
繳高效表現 附帶華麗助攻
隨後靠著罰球再拿2分，決勝節累積拿下5分，雖然中途發生1次傳球失誤，但河村勇輝總共傳出3次助攻，且包含1次「No Look Pass」的華麗助攻，讓場邊隊友紛紛跳起為他慶祝。
總計河村勇輝出賽9分16秒，拿下5分、3助攻，但發生1次失誤、2次犯規，全場正負值為+6，在決勝節幫助灰熊以121：116擊敗獨行俠。