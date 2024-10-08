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▲日本男籃172公分的主力後衛河村勇輝（右1），近期參加曼非斯灰熊的訓練，和224公分的隊友周志豪（右2），一起重現由Tyrone Bogues（左2）和Manute Bol（左1）拍下的經典身高差合照。（圖／翻攝自Ballislife.com X）

河村勇輝NBA熱身賽首秀！日本男籃王牌河村勇輝，在奧運結束後，和曼非斯灰熊簽下訓練營合約，今（8）日迎來個人在NBA熱身賽的首秀。作為日本男籃未來希望，河村勇輝在NBA的一舉一動都受到關注。日前在媒體日，幽默和加拿大華裔隊友周志豪，合力重現了NBA經典身高差合照，引起網路熱議，本場面對達拉斯獨行俠的比賽，隨後靠著罰球再拿2分，決勝節累積拿下5分，總計河村勇輝出賽9分16秒，拿下5分、3助攻，但發生1次失誤、2次犯規，全場正負值為+6，在決勝節幫助灰熊以121：116擊敗獨行俠。