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中國九月朝南太平洋試射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，是自1980年後首度進行同類試射，引發南太平洋國家議論。在2019年與台灣斷交轉往與中國建交的吉里巴斯，在中國試射飛彈後，罕見表達不滿，表示事前沒收到中國通知。根據路透報導，中國在9月25日罕見地發射了一枚帶有模擬彈頭的洲際彈道飛彈，並降落在太平洋，中國對外稱這是為了進行武器測試和訓練，但斐濟、澳洲和紐西蘭等國表示對此感到擔憂。值得注意的是，吉里巴斯總統辦公室6日在臉書發表聲明表示，事前沒收到中方通知試射洲際彈道飛彈，不歡迎中國的試射行為。吉里巴斯這份聲明也批評包括其他先前也曾進行類似武器試驗的國家，強調太平洋屬於公海，不是獨立海域，呼籲所有參與武器試驗的國家停止此類行為，藉此維護世界和平與穩定。不過，中國方面對吉里巴斯的反應並不理會，中國駐吉里巴斯使館宣稱，試射活動無需通報吉里巴斯，因為這次試射並非針對太平洋地區的任何國家。