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美股四大指數昨（7）日逢高拉回，其中道瓊指數下跌398點，創下9月6日以來單日最大跌幅。也因此拖累台北股市今（8）日開盤下跌11.24點、來到22691.32點，盤中跌幅不斷擴大，最低一度來到22418.38點、下跌284.18點，不過午盤開始買單搶進台積電，台積電由黑翻紅，推動大盤跌點收斂，終場下跌91.17點或0.4%，收在22611.39點，短期均線5日、10日線失而復得，日K拉出一根長黑K下影線，成交量為3714.72億元。大盤走低之際，中小型股也同步走弱，櫃買指數終場下跌1.24點0.46%，來到269.78點，同樣短期均線5日、10日線失而復得，日K拉出一根長黑K下影線。今日個股成交量排行榜前五名；新光金、映泰、矽統、益航、中信金；個股成交值排行榜前五名；台積電、鴻海、上詮、辛耘、矽統。權值股漲多跌少，台積電以1000元開出、下跌5元，盤中一度來到997元，不過午盤有買單敲進，大家搶進購買千元以下的台積電，再加上最後一盤爆出7060張買單，推動股價終場上漲5元或0.5%，收在1010元，日K連2紅，貢獻大盤指數就有38點；今日展開為期兩天科技日的鴻海，以197元開出，最後一盤爆出6730張賣單，終場下跌3.5元或1.77%，收在最低價194元，拖累大盤指數就有14點；同樣收在最低點的還有聯發科最後一盤爆出1106張賣單，終場下跌25元或2%，收在1225元，拖累大盤指數就有12點。不過還是有族群逆勢走高，就是以台積電為中心的概念股，首先半導體族群首當受惠，汎銓上漲逾7%，創意上漲逾5%，威盛上漲逾4%，晶心科、濾能上漲逾3%，辛耘、台星科上漲逾2%，精材、京元電子、世界先進上漲逾1%。此外，設備股也跟著動起來，旺矽、昇陽半導體上漲逾5%，京鼎上漲逾4%，盟立、致茂、雷科、豪勉上漲逾2%。此外，與半導體製程有關的特用化學股也有走高，佰研上漲逾7%，台特化上漲逾6%，葡萄王、日勝化上漲逾3%。此外，資金也有流入生技族群，醫影亮燈漲停來到99.2元，易威上漲逾8%，東生華上漲逾6%，智擎、台生材、合一、藥華藥、生展上漲逾2%。不過，前幾日狂飆的中國股市相關ETF今日卻重挫表態，昨日飆漲116%的永豐中國科技50大（00887）今日大跌48.5%，中信中國50正2下跌20%，元大寶滬深（0061）、富邦深100（00637）、元大滬深300正2（00637L）、國泰中國A50正2（00655L）下跌逾15%，富邦上証正2（00633L）、台新MSCI中國（00703）、富邦恒生國企正2（00665L）下跌逾14%，復華香港正2（00650L）下跌逾13%，國泰中國A50正2（00655L）下跌逾10%。