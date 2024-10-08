清邁遇到五十年來最大的洪災，市中心商店暫停營業、中央火車站關閉、遊客需要涉過水深及膝的泥水從酒店撤離當地，而有些人更受困於家中。居民用大象來運送救援物資，畫面有生物共生的溫馨感。
根據《曼谷郵報》報導，5日日流經清邁市的平河（Ping River）再打破50年來最高水位紀錄，清邁多地水深及腰，官員努力把遊客撤離到更安全的地區，然而有些飯店仍然照常營業，並在設法照顧那些決定留下來的遊客。
而部分村民受困於家中，泰國村民們於是用大象來運送救援物資。臉書粉絲專頁《泰國清邁象》提到，泰北不愧是萬象之域，「所謂養象千日，用在一時，終究還是在關鍵時刻出動外送勤務」。
《泰國清邁象》表示，「這些都是馴象、都是如同牛馬羊一樣的人類幫手。這是泰國特色文化，可以與動物一同發展的社會文明，與動物共存榮的樣貌，是泰國人民可愛之處。」他更提及泰國政府保育每頭大象，「不論是在文明底下討生活的馴象或者在山林裡的野象，我們國家都是有嚴格的政策，落實戶籍登記與晶片衛星定位追蹤保護。」
《泰國清邁象》紛絲專頁提到，「大象是泰國人的家人，而有些無知的人一直在拆散我們家人的關係，想改善大象環境我很支持，但不要妖魔化你所不能理解的事情，放大那些虐象事件，污衊泰國文化。」
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而部分村民受困於家中，泰國村民們於是用大象來運送救援物資。臉書粉絲專頁《泰國清邁象》提到，泰北不愧是萬象之域，「所謂養象千日，用在一時，終究還是在關鍵時刻出動外送勤務」。
《泰國清邁象》表示，「這些都是馴象、都是如同牛馬羊一樣的人類幫手。這是泰國特色文化，可以與動物一同發展的社會文明，與動物共存榮的樣貌，是泰國人民可愛之處。」他更提及泰國政府保育每頭大象，「不論是在文明底下討生活的馴象或者在山林裡的野象，我們國家都是有嚴格的政策，落實戶籍登記與晶片衛星定位追蹤保護。」
《泰國清邁象》紛絲專頁提到，「大象是泰國人的家人，而有些無知的人一直在拆散我們家人的關係，想改善大象環境我很支持，但不要妖魔化你所不能理解的事情，放大那些虐象事件，污衊泰國文化。」