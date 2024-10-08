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▲台中市長盧秀燕表示，未來30年台中將進入捷運興建的高峰期。（圖／台中市政府提供，2024.10.08）

台中市政府明年將成立捷運工程局，被形容為「中捷轉大人里程碑」。台中市長盧秀燕指出，北市比其他五都早30年建立捷運路網，過去台中只有一條捷運綠線，委託最有經驗的台北市政府施作，接下來綠線延伸、藍線、橘線都指日可待，未來30年台中將進入興建的高峰期，也會繼續向北市府取經。台中市政府預計於2025年將原屬捷工處的捷運工程業務，獨立升格為捷運工程局，員額編制為161人。市長盧秀燕今（8）日在市議會答詢市議員劉士州「台中捷運要轉大人」時表示，六都裡有捷運的五都，只有台中正在籌備成立捷運工程局，過去台中只有一條捷運綠線，所以委託台北市政府施作，現在不只藍線、綠線的延伸已獲核准、橘線（機場線）也指日可待，接下來台中將建立更完善的軌道路網。劉士州認為，捷運要「轉大人」的起步期，還是要跟台北市政府合作。盧秀燕指出，過去30年是雙北興建捷運高峰期，未來30年換台中進入高峰期，捷運工程需要軌道、土木專家，捷運工程局的人員籌備將朝此方向進行，由於雙北捷運比較早起步，台中市會繼續請教。