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印尼社會主要以穆斯林人口為主，民風偏向純樸保守，然而近幾年印尼部份地區興起「假結婚、真陪睡」的旅遊服務，旅客支付聘金後可以在旅遊期間有個「暫時的老婆」，並且出境就能離婚，此旅遊服務引發爭議。綜合印尼媒體報導，近年印尼部分偏鄉地區形成了特殊的「性旅遊」產業鏈，許多家境貧困的女性選擇以短期婚姻的方式換取聘金。在跟有錢遊客結婚後，新娘會在契約期間提供性服務，但隨著「丈夫」結束旅程返國，這段婚姻就會結束，這種被稱為「歡愉婚姻」（pleasure marriage）的旅遊服務受到穆斯林學者的撻伐。在婚姻期間，這些「妻子」會與丈夫發生性行為，還會負責打理家務。當丈夫結束旅行離境時，婚姻便結束。這種「暫時的老婆」在印尼西部的蓬查克縣（Puncak）已經形成了蓬勃的產業，推動了當地旅遊業和經濟。根據《洛杉磯時報》報導，茶哈雅（Cahaya）從17歲便踏入這行，她的第一段婚姻就是跟來自中東的50多歲沙烏地阿拉伯男子結婚，對方給她了850美元（約新台幣27,500元）聘金，但在扣除掉仲介和婚禮主持人的費用後，她只拿到一半的錢。茶哈雅說，她拿這些錢付房租，並照顧生病的祖父母。不過這種「臨時私密婚姻」不被印尼法律承認，因為它違背了婚姻應創造穩定、長期家庭關係的基本目的。假如被發現違反印尼婚姻法可能導致罰款、監禁，以及社會或宗教上的後果。