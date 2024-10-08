近年台灣房價漲幅超有感，不過其實放在全球來看，台灣房價的漲幅只排第4名！根據國際不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）公布 2024 年 Q2 「萊坊全球房價指數」（The Knight Frank Global House Price Index）調查，土耳其房價漲幅 46.4% 列世界第一，而本季房價跌幅最慘的則是香港。
2024 年 Q2 「萊坊全球房價指數」漲幅第一名的國家是土耳其，近一年全國漲幅高達約 46.4 ％，波蘭以18%漲幅居次，保加利亞15.1%第3，台灣房價漲幅11.9%排第4，北馬其頓（North Macedonia）以11.5%漲幅列第5名。
此外，房價跌幅部分，香港以12.7%慘居全球房價崩跌冠軍，盧森堡（Luxembourg）跌幅10.9%居次，澤西島（Jersey）跌幅9%排第3，芬蘭6.8%第4，而中國則以跌幅5.2%居第5名。
萊坊在報告中分析，指出土耳其其房價飆漲源自於貨幣大幅貶值、通膨嚴重等因素。波蘭則是因強勁的人口成長和近期「安全信用」房貸補貼計劃，幫助推高了房價。
香港房價下跌了12.7%，跌幅和上一季持平。萊坊分析認為，香港能穩住跌勢，得歸功於近期限購寬鬆政策的影響，而且中國政府近期相關救市措施，也為上海等城市帶來復甦的希望。另外，報告中也指出，有些國家主管機關已著手研擬擴大住宅供給量來紓緩房價漲幅。
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分享萊坊全球房價指數報告引發討論，有網友分享土耳其經驗，直言「土耳其貴爆了，什麼都漲，去那邊旅遊不便宜，當地人不知道怎麼活」。何世昌也回應：「土耳其最近幾年的通膨跟房價都噴得很離譜，但政權還算平穩，真的很奧妙。」
也有人不解「文明世界都是增加供應，台灣是阻斷供應」，追問央行是否會有第八波打炒房措施。對此，何世昌感嘆說：「只能呼籲建商降價，這樣就不必面對第八波了！」
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此外，房價跌幅部分，香港以12.7%慘居全球房價崩跌冠軍，盧森堡（Luxembourg）跌幅10.9%居次，澤西島（Jersey）跌幅9%排第3，芬蘭6.8%第4，而中國則以跌幅5.2%居第5名。
萊坊在報告中分析，指出土耳其其房價飆漲源自於貨幣大幅貶值、通膨嚴重等因素。波蘭則是因強勁的人口成長和近期「安全信用」房貸補貼計劃，幫助推高了房價。
香港房價下跌了12.7%，跌幅和上一季持平。萊坊分析認為，香港能穩住跌勢，得歸功於近期限購寬鬆政策的影響，而且中國政府近期相關救市措施，也為上海等城市帶來復甦的希望。另外，報告中也指出，有些國家主管機關已著手研擬擴大住宅供給量來紓緩房價漲幅。
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分享萊坊全球房價指數報告引發討論，有網友分享土耳其經驗，直言「土耳其貴爆了，什麼都漲，去那邊旅遊不便宜，當地人不知道怎麼活」。何世昌也回應：「土耳其最近幾年的通膨跟房價都噴得很離譜，但政權還算平穩，真的很奧妙。」
也有人不解「文明世界都是增加供應，台灣是阻斷供應」，追問央行是否會有第八波打炒房措施。對此，何世昌感嘆說：「只能呼籲建商降價，這樣就不必面對第八波了！」