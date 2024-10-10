今年國慶焰火將在今日10月10日晚間8點，在雲林虎尾高鐵特區登場，預計施放約40分鐘、近3萬發的盛大煙火，搭配交響樂、3D浮空投影與400台無人機展演等。當日還有李千娜、黃妃等歌手帶來表演活動，並有市集可吃美食。《NOWnews今日新聞》整理煙火亮點、最佳觀賞點、表演卡司、交通接駁等資訊一次看。
🔴2024國慶焰火在雲林
時間：10月10日 20:00煙火施放，16:30舞台節目開始
地點：雲林虎尾高鐵特定區（高鐵雲林站前，步行10分鐘到達會場）
煙火規模：預計41分鐘、3萬發
無人機10大主題：素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進、在地推廣智慧農業、雲林出產農業良品、在地文化：武術、觀光景點：西螺大橋、114全國運動會在雲林、國旗飄揚。
舞台節目表：
2024國慶焰火在雲林，當天下午16:30便會有舞台表演，包含霹靂布袋戲、雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等演出。而19:00晚會則有樂興之時管絃樂團、黃妃、李千娜、原子少年VERA接力演出。
活動最大亮點是20:00的璀璨煙火秀，會以400台無人機在夜空中排列10大主題，閃耀整整600秒；接著會有40分鐘、總計3萬發煙火搭配交響樂。
🔴「2024國慶煙火在雲林」最佳觀賞點
官方特別列出「11大最佳觀賞位置」，分別是：欣虎尾壘球場（副觀賞區）、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村。而外圍停車場則有學府一路、科虎路、建成路、永興路等四處推薦。
雲林縣府將於國慶煙火施放日推出「人潮燈號儀表板」，供民眾掌握主觀賞區及11個建議觀賞區的即時人潮狀況，並與Google地圖同步即時路況。國慶焰火官網也會提供即時車流及停車格位剩餘數，若停車場已滿，請民眾改搭接駁車至會場。
🔴「2024國慶煙火在雲林」直播／轉播
📍全程直播（16:30~21:30）
雲林縣政府YouTube（按此）
民視新聞網YouTube（按此）
雲林縣政府臉書（按此）
張麗善臉書（按此）
中華民國讚國慶臉書（按此）
📍晚會節目直播（19:00~21:30）
民視第一台（按此）
民視台灣台（按此）
佳聯有線電視
北港有線電視
LIVE TV（按此）
四季線上（按此）
🔴「2024國慶煙火在雲林」交通與接駁
📍高鐵：搭至高鐵雲林站→1、2號出口步行至會場（高鐵末班車時間：北上22:16、南下23:12）。
📍台鐵：搭至斗六站→轉乘公車（201高鐵快捷、Y02台灣好行、7124、7118、7112）。
📍自行開車：導航至虎尾高鐵特定區。
◾國道一號：
西螺交流道（南下）：市場南路→縣道145→永興北三路→P1停車場。
斗南交流道（北上）：縣道158→縣道145→清雲路→學府一路→P1停車場。
◾台78線：
虎尾／土庫交流道：虎興南路→永興南五街→P3停車場。
◾市區：
崙背、二崙、麥寮方向：縣道157乙→學府二路→站前西路→P2停車場。
西螺方向：縣道145→永興北三路→P1停車塲。
斗南方向：縣道158→縣道145→清雲路→學府一路→P1停車場。
斗六市區：縣道145乙→清雲路→學府一路→P1停車場。
◾免費停車場
P1：汽車停車場（永興北三路、學府一路）
P2：汽車停車場（站前西路、學府路）
P3：汽車停車場（永興南五街、建成路）
P4：機車停車場（永興南三街、建成路）
汽車停車場共8000個車席，機車停車場共2600個車席。國慶焰火官網也會提供即時車流及停車格位剩餘數，若停車場已滿，請民眾改搭接駁車至會場。
📍接駁車
雲林縣政府推出4條交通接駁路線，至少170輛接駁車，民眾可搭乘免費接駁車至轉運站，再步行至國慶焰火會場。
◾去程營運時間：10月10日（四）14:00-19:00，10-15分鐘一班，乘滿即發車。
◾返程營運時間：10月10日（四）20:00-23:00，直至民眾疏散完畢。
◾接駁路線：
斗六線：斗六火車站（後站）－國慶焰火會場，單程約35分鐘，每10分鐘一班。
斗南線：斗南火車站（前站）－國慶焰火會場，單程約35分鐘，每10分鐘一班。
西螺線：西螺轉運站（公正路）－國慶焰火會場，單程約25分鐘，每10分鐘一班。
北港線：北港好庫文化園區－國慶焰火會場，單程約45分鐘，每15分鐘一班。
🔴「2024國慶煙火在雲林」交通管制
📍各區域管制時間及管制內容
焰火管制區﹕9月29日8時至113年10月15日24時，禁止人車通行、停放，僅緊急救護及焰火試放作業人員、車輛除外。
市集管制區﹕10月7日00時至113年10月11日24時，管制車輛通行、停放，僅持有通行證車輛、接駁車、復康巴士、緊急救護車及活動工作車輛除外。
交通管制區﹕10月8日00時至113年10月11日6時，管制車輛通行、停放，僅持有通行證車輛、接駁車、復康巴士、緊急救護車及活動工作車輛除外。
📍停車管制
將於10月10日14時至24時，管制以下路段：
停車路段：虎興西十街、松園三路、松園二路、松園一街、虎興西九路、虎興西八路、虎興西七街、松園路、科園路、十六甲路、永興南二街、大隆路。
禁止停車路段：學府二路、學府一路、站前西路、永興路、學府路、科虎路、興雲路、縣道145。
🔴「2024國慶煙火在雲林」100碗美食推薦
從324道報名美食中精選「美食100碗」，包含虎尾鎮的虎月燒、海中寶餐廳的苦茶油雞、麻辣臭豆腐鴨血煲等特色美食；「美食之都」斗六市則有香草焦糖布丁、阿義羊肉店沙茶羊肉、耕雲軒港式餐廳三好蔥香麵包雞。
斗南鎮有雲蒸薑母鴨、尚珍肉品店伴手禮；「宗教原鄉」北港鎮是北港老受鴨肉飯、鴨丫小麵店黃金炸豆腐、阿鹿嘎B香港絲襪奶茶。另外連土庫鎮、口湖鄉、西螺鎮、水林鄉都有眾多名單等待發掘。
另外，現場也有市集，共有400攤，共分為文創手作區、異國料理區、飲料區、甜點點心區、農特產品/特色伴手禮區、臺灣美食區。
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時間：10月10日 20:00煙火施放，16:30舞台節目開始
地點：雲林虎尾高鐵特定區（高鐵雲林站前，步行10分鐘到達會場）
煙火規模：預計41分鐘、3萬發
無人機10大主題：素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進、在地推廣智慧農業、雲林出產農業良品、在地文化：武術、觀光景點：西螺大橋、114全國運動會在雲林、國旗飄揚。
舞台節目表：
2024國慶焰火在雲林，當天下午16:30便會有舞台表演，包含霹靂布袋戲、雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等演出。而19:00晚會則有樂興之時管絃樂團、黃妃、李千娜、原子少年VERA接力演出。
活動最大亮點是20:00的璀璨煙火秀，會以400台無人機在夜空中排列10大主題，閃耀整整600秒；接著會有40分鐘、總計3萬發煙火搭配交響樂。
🔴「2024國慶煙火在雲林」最佳觀賞點
官方特別列出「11大最佳觀賞位置」，分別是：欣虎尾壘球場（副觀賞區）、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村。而外圍停車場則有學府一路、科虎路、建成路、永興路等四處推薦。
雲林縣府將於國慶煙火施放日推出「人潮燈號儀表板」，供民眾掌握主觀賞區及11個建議觀賞區的即時人潮狀況，並與Google地圖同步即時路況。國慶焰火官網也會提供即時車流及停車格位剩餘數，若停車場已滿，請民眾改搭接駁車至會場。
🔴「2024國慶煙火在雲林」直播／轉播
📍全程直播（16:30~21:30）
雲林縣政府YouTube（按此）
民視新聞網YouTube（按此）
雲林縣政府臉書（按此）
張麗善臉書（按此）
中華民國讚國慶臉書（按此）
📍晚會節目直播（19:00~21:30）
民視第一台（按此）
民視台灣台（按此）
佳聯有線電視
北港有線電視
LIVE TV（按此）
四季線上（按此）
🔴「2024國慶煙火在雲林」交通與接駁
📍高鐵：搭至高鐵雲林站→1、2號出口步行至會場（高鐵末班車時間：北上22:16、南下23:12）。
📍台鐵：搭至斗六站→轉乘公車（201高鐵快捷、Y02台灣好行、7124、7118、7112）。
📍自行開車：導航至虎尾高鐵特定區。
◾國道一號：
西螺交流道（南下）：市場南路→縣道145→永興北三路→P1停車場。
斗南交流道（北上）：縣道158→縣道145→清雲路→學府一路→P1停車場。
◾台78線：
虎尾／土庫交流道：虎興南路→永興南五街→P3停車場。
◾市區：
崙背、二崙、麥寮方向：縣道157乙→學府二路→站前西路→P2停車場。
西螺方向：縣道145→永興北三路→P1停車塲。
斗南方向：縣道158→縣道145→清雲路→學府一路→P1停車場。
斗六市區：縣道145乙→清雲路→學府一路→P1停車場。
◾免費停車場
P1：汽車停車場（永興北三路、學府一路）
P2：汽車停車場（站前西路、學府路）
P3：汽車停車場（永興南五街、建成路）
P4：機車停車場（永興南三街、建成路）
汽車停車場共8000個車席，機車停車場共2600個車席。國慶焰火官網也會提供即時車流及停車格位剩餘數，若停車場已滿，請民眾改搭接駁車至會場。
📍接駁車
雲林縣政府推出4條交通接駁路線，至少170輛接駁車，民眾可搭乘免費接駁車至轉運站，再步行至國慶焰火會場。
◾去程營運時間：10月10日（四）14:00-19:00，10-15分鐘一班，乘滿即發車。
◾返程營運時間：10月10日（四）20:00-23:00，直至民眾疏散完畢。
◾接駁路線：
斗六線：斗六火車站（後站）－國慶焰火會場，單程約35分鐘，每10分鐘一班。
斗南線：斗南火車站（前站）－國慶焰火會場，單程約35分鐘，每10分鐘一班。
西螺線：西螺轉運站（公正路）－國慶焰火會場，單程約25分鐘，每10分鐘一班。
北港線：北港好庫文化園區－國慶焰火會場，單程約45分鐘，每15分鐘一班。
🔴「2024國慶煙火在雲林」交通管制
📍各區域管制時間及管制內容
焰火管制區﹕9月29日8時至113年10月15日24時，禁止人車通行、停放，僅緊急救護及焰火試放作業人員、車輛除外。
市集管制區﹕10月7日00時至113年10月11日24時，管制車輛通行、停放，僅持有通行證車輛、接駁車、復康巴士、緊急救護車及活動工作車輛除外。
交通管制區﹕10月8日00時至113年10月11日6時，管制車輛通行、停放，僅持有通行證車輛、接駁車、復康巴士、緊急救護車及活動工作車輛除外。
📍停車管制
將於10月10日14時至24時，管制以下路段：
停車路段：虎興西十街、松園三路、松園二路、松園一街、虎興西九路、虎興西八路、虎興西七街、松園路、科園路、十六甲路、永興南二街、大隆路。
禁止停車路段：學府二路、學府一路、站前西路、永興路、學府路、科虎路、興雲路、縣道145。
🔴「2024國慶煙火在雲林」100碗美食推薦
從324道報名美食中精選「美食100碗」，包含虎尾鎮的虎月燒、海中寶餐廳的苦茶油雞、麻辣臭豆腐鴨血煲等特色美食；「美食之都」斗六市則有香草焦糖布丁、阿義羊肉店沙茶羊肉、耕雲軒港式餐廳三好蔥香麵包雞。
斗南鎮有雲蒸薑母鴨、尚珍肉品店伴手禮；「宗教原鄉」北港鎮是北港老受鴨肉飯、鴨丫小麵店黃金炸豆腐、阿鹿嘎B香港絲襪奶茶。另外連土庫鎮、口湖鄉、西螺鎮、水林鄉都有眾多名單等待發掘。
另外，現場也有市集，共有400攤，共分為文創手作區、異國料理區、飲料區、甜點點心區、農特產品/特色伴手禮區、臺灣美食區。