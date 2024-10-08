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越南經濟在近幾年蓬勃發展，但受到疫情後全球經濟疲軟影響，越南出口業和製造業一度陷入絕境，不過越南政府在6日表示，今年第三季國內生產總值增加7.4%，意外地刷新近六年以來的最高紀錄。越南統計總局6日在一份報吿稱，第三季度國內生產總值同比增長7.4%，超過第二季度修訂後的7.09%的增幅。其中，農林漁業增長2.58%；工業和建築業增長9.11%，貢獻48.88%。其中加工製造業以11.41%的增速成為經濟亮點，這也是近6年來同期最高增幅。此外，服務業增長7.51%，貢獻47.04%。越南是三星電子和蘋果供應商富士康和立訊精密等跨國公司的區域製造中心，並吸引了源源不斷的外國投資。越南統計局指出，隨着全球貨物貿易改善、通脹壓力緩解、金融條件持續寬鬆以及勞動力供應增加，世界經濟正在趨於穩定。9月份數據顯示，越南出口較上年同期增長10.7%，工業生產增長10.8%。今年前九個月，外國投資流入量同比增長8.9%，達到173億美元。不過上個月超強颱風摩羯襲擊越南北部，造成數百人死亡，經濟損失估計超過30億美元。標準普爾全球越南製造業採購經理人指數 (PMI) 從8月份的52.4降至9月份的47.3，為去年11月份以來該行業健康狀況指標的最大跌幅。標普全球市場情報總監安德魯·哈克表示：「這場風暴結束了該行業的一段強勁增長期。暴雨和洪水導致企業暫時停業，供應鏈和生產線也出現延誤。」越南統計局報吿稱，9月份消費者價格同比上升2.63%。零售額上升7.6%。今年前9個月，出口同比增長15.4%，至2996.3億美元，進口增長17.3%，至2788.4億美元，貿易順差207.9億美元。越南今年的國內生產總值增長目標是6.0%至6.5%，通脹率的目標是控制在4.5%以下。