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藝人汪建民去（2023）年11月檢查罹患肺腺癌第4期，今（8）日經家人證實已在昨晚病逝，享年56歲。對此，有醫師表示，肺腺癌已是國人肺癌罹患大宗，如果轉移腦部又只剩下化療可做，往往撐不過2到3個月，且根據臨床觀察，男性發現罹患肺腺癌，會比女性難救。汪建民去年確定罹癌後，經過治療還一度付出工作，但經過抗癌化療7個月後，妹妹今日出面證實，汪建民已於昨晚病逝。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今日坦言，沒有太大意外。併發文提到，若傳出肺癌腦部轉移，要靠化療治療，這樣的資料就是代表時日不多了。一般肺癌如果腦部轉移，只靠化療大概平均只能撐2、3個月。肺癌如果腦轉移，有標靶藥物可治療，就可以撐1年。蘇一峰也提到，現在肺腺癌已是國內罹患肺癌的大宗，造成元兇和過去抽菸不同，近年已有研究顯示，空污與肺腺癌有很大的關聯性。而台灣的肺腺癌有很大一部分來自空氣汙染。同時，國外研究發現台灣人的體質，特別容易受空氣汙染增加罹患肺癌的機率。蘇一峰表示，確認罹患肺腺癌後，都會先接受基因檢測，若有標靶藥物可以使用，可以穩定1、2年，治療成功率大概7到8成左右，臨床有不少病患可以存活6到7年以上。不過若沒有標靶藥物可以使用，病情又轉移到腦部，只剩下化療的話，治療有效機會也大幅降低到1到2成。如若嘗試免疫療法，效果不好也沒意義，且治療費用昂貴。蘇一峰指出，亞洲人、女性、不抽煙等3特徵者，更容易發現有標靶突變基因，女性具有突變基因者約6到7成，相較男性僅3成，落差極大。但男性一旦發現罹癌有可能更難治，因此臨床常勸誡男性千萬不要抽煙。