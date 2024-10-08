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PCB大廠競國今（8）日稍早於證交所召開重訊記者會，由競國財務長蔡政宏說明董事會重大決議事宜，並表示，競國於今早召開董事會，決議通過調整台灣廠營運規模及員工資遣相關事宜，停止公司台灣廠生產計畫，將訂單轉向子公司競陸電子中國廠繼續生產，服務客戶需求。蔡政宏表示，疫情結束後，整體消費性電子產業一直不景氣，加上原物料成本上漲，使得台灣廠本業自2022年度開始連續處於虧損狀態，考量市場情況及維護股東權益，公司擬在今（2024）年12/25停止台灣廠所有生產作業，未來將訂單轉移到子公司競陸電子（昆山）有限公司生產。至於後續的人事安排，蔡政宏表示，台灣廠部分人員配合需求留任，但其餘人員預計10/9起依照生產需求陸續終止勞動契約，並且依照勞基法相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依照就業服務法列冊通報主管機關辦理大量解僱員工，資遣生效日預計落在今年12月下旬。同時，蔡政宏表示，競國基於整體營運績效考量，減少虧損提高公司獲利，停止台灣生產線是不得不的決定，也希望整體組織調整過程，依法做到保障員工權利。此外，台灣廠仍會接單，但沒有生產，接完單會轉移到中國廠繼續生產，台灣廠的營收轉到中國廠執行，因此合併營收仍會保有7到8成。至於股票停止交易，蔡政宏表示，只有今日停止交易，明日起會正常開盤。台灣廠指示關掉生產線，公司功能仍存在，也有接單能力。台灣廠仍會保留研發及相關營業，持續服務客戶，請銀行界、供應商放心，並強調「公司營運一切健康正常，希望各位能理解公司狀況」。